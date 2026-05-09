Destici\'den Yolsuzluk ve LGBT Tepkisi

09.05.2026 16:49
Mustafa Destici, yolsuzluklara karşı müsamaha olmamalı derken, LGBT'yi de ahlaksızlık olarak nitelendirdi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Onca yolsuzluğa, onca hırsızlığa, onca ahlaksızlığa rağmen bazı partilerin yöneticileri, belediye başkanları pişkin pişkin sanki hiçbir şey olmamış gibi ortalıkta gezmekte, televizyonlarda endam etmekte, mahkeme salonlarında şov yapmaktadır. Bunlara asla müsamaha gösterilmemelidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'da partisinin Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Destici, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin, "Elhamdülillah bugüne kadar ne belediye başkanlarımızla ne belediyelerimizle ilgili hiçbir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Çünkü halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Belediyenin kasası ya da devletin kasası, milletin parasıdır, beytülmaldir. Dolayısıyla da oraya Allah'a şükür hiçbir arkadaşımız el uzatmamıştır. Onca yolsuzluğa, onca hırsızlığa, onca ahlaksızlığa rağmen bazı partilerin yöneticileri, belediye başkanları pişkin pişkin sanki hiçbir şey olmamış gibi ortalıkta gezmekte, televizyonlarda endam etmekte, mahkeme salonlarında şov yapmaktadır. Bunlara asla müsamaha gösterilmemelidir. Bunların yaşadığını biz yaşasak ya da herhangi bir normal vatandaşımız yaşasa utancından sokağa çıkamaz. Ama o kadar pişkinler ki sanki hiçbir şey olmamış. Her şey süt limanmış gibi sağa sola saldırmaya, parmak sallamaya, güya iktidara gelirlerse hesap soracaklarını söylemeye, televizyonlardaki gazetecilere saldırmaya devam etmektedirler. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Adalet gecikir ama mutlaka ama mutlaka sonunda gerçekleşir. Kim haklı, kim haksız ortaya çıkar. Onun için biz başından beri Büyük Birlik Partisi olarak her şey hukuk ve demokrasi içerisinde yürümeli diyoruz ve öyle yürüyor" dedi.

'AİLEMİZE SALDIRIYORLAR'

Mustafa Destici, "Ailemize saldırıyorlar. LGBT diye sapık düşünceleri bize özgürlük adı altında dayatıyorlar. Ne özgürlüğü? LGBT, dediğin düz sapkınlıktır. LGBT, dediğin ahlaksızlıktır. Ne kadar din varsa sadece Müslümanlık değil. Ne kadar ahlaki öğreti varsa bunların hepsi LGBT'yi reddetmektedir. Çünkü insanın tabiatına ve doğasına da aykırıdır. Bunun yanında biz Müslümanız elhamdülillah. Birilerinin rahatsızlığı olsa da biz Müslümanız, Allah'ın kuluyuz, peygamberiz, ümmetiyiz demeye devam edeceğiz. Rahatsız olursa olsun biz Türk'üz, Türk milletsiz, Türk milletsiz ve Türkistan ülkücüsüyüz demeye devam edeceğiz. Gençlerimizi evlilikten soğutuyorlar. Sosyal medya, internet aracılığıyla çocuklarımız evlenmesin diye her türlü propaganda yapıyorlar. Evlenirsen ne yapacaksın? Nasıl geçineceksin? Emeğin yok, araban yok, bir sürü şey sıralıyorlar. Evlilik berekettir. Evlilik rahmettir. Çocuk berekettir. Çocuk rahmettir. Ama yıllardır ne aşılıyorlar? Sakın evlenmeyin. Onun yanında ne aşılıyorlar? Evlilik dışı hayat. Evlilik dışı hayatı meşru gösteriyorlar. Gençlerimize ve ailelerimize sesleniyorum. Onlar istismar ediyor diye, onlar kınıyor diye biz doğruları söylemekten, Allah'ın emrini söylemekten geri durmayacağız. Kınayanların kınamasına aldırmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

