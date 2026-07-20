Destici: Enosis hayali asla gerçekleşmeyecek - Son Dakika
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Destici: Enosis hayali asla gerçekleşmeyecek

20.07.2026 10:53
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BBP lideri Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında yayımladığı mesajda Enosis hayalinin bozguna uğratıldığını, KKTC'nin egemenliğinin tartışılamayacağını ve Türkiye'nin garantörlüğünün vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

BBP lideri Mustafa Destici mesajında, "Rumların ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ı bir Yunan adasına dönüştürme hayali olan Enosis, 20 Temmuz 1974'te kahraman Türk ordusunun iradesine çarparak tarihin çöplüğüne atılmıştır. Kıbrıs Türkü'nü katliamlarla sindireceğini, vatanından söküp atacağını ve Ada'daki Türk varlığını ortadan kaldıracağını zannedenler, Türk milletinin kararlılığını ve gücünü hesaba katmamışlardır. Bilinmelidir ki Enosis hayali dün nasıl bozguna uğratıldıysa, bugün yeniden canlandırılmasına da asla müsaade edilmeyecektir. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü'nü zulümden ve yok edilme tehdidinden kurtaran, Türk milletinin soydaşlarını hiçbir şart altında yalnız bırakmayacağını bütün dünyaya ilan eden tarihi bir zaferdir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bundan 52 yıl önce gerçekleştirdiği harekat, yalnızca Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamamış; Rum-Yunan ikilisinin Ada'nın tamamını ele geçirme planlarını bozarak Kıbrıs'a barış, huzur ve istikrar getirmiştir. Bugün hala Kıbrıs Türkü'nü azınlık statüsüne düşürmeye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini yok saymaya ve Türkiye'nin garantörlüğünü tartışmaya açmaya çalışanlar boşuna heveslenmektedir. Kıbrıs Türkü bu toprakların asli sahibidir, KKTC ise egemen ve bağımsız bir Türk devletidir. Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını tartışmaya açan hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz. Kıbrıs meselesinde geriye dönüş yoktur. Çözüm; egemen eşitlik temelinde iki ayrı devletin ve iki ayrı halkın varlığının kabul edilmesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, büyük Türk milletinin ve Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Uluslararası toplum, tarihi ve siyasi gerçekleri daha fazla görmezden gelmemeli; KKTC'nin hak ettiği şekilde tanınmasının önündeki haksız engeller kaldırılmalıdır. Büyük Birlik Partisi, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü'nün haklı davasının, bağımsızlığının ve egemenliğinin tavizsiz savunucusudur. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçilmesi ya da Türk askerinin Ada'daki varlığının tartışmaya açılması hiçbir şart altında kabul edilemez. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde; Kıbrıs Türklerinin özgürlük ve varoluş mücadelesinin önderleri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Kıbrıs Türkü yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaktır. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Destici: Enosis hayali asla gerçekleşmeyecek - Son Dakika

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