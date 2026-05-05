Destici: Genç Yaşta Evlilik Teşvik edilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici: Genç Yaşta Evlilik Teşvik edilmeli

Destici: Genç Yaşta Evlilik Teşvik edilmeli
05.05.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, Türkiye'de nüfusun azalmasına dikkat çekerek genç yaşta evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye nüfusunun her geçen yıl azaldığını ve 30 yıl sonra 50 milyonun altına düşeceğini belirterek, "Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar genç yaşta evlendirmeliyiz. Evliliklerini yaptıktan sonra çocuk sahibi olmaları noktasında açıktan teşvik etmeliyiz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de partisinin olağan il kongresine katıldı. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye Destici'nin yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, BBP İl Başkanı Taha Baksan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı Ayhan Sezer, sendika ve dernek temsilcileri ile partililer yer aldı.

BBP Genel Başkanı Destici, Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırısında ağır yaralanan ve bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Almina Ağaoğlu'nu anarak, ailelere seslendi. Çocukların eğitiminin ailede başladığını ifade eden Destici, "Dışlanan çocuklar, aileden kopan çocuklar, okuldan, aileden ve gerçek hayattan kopuk dijital bağımlılığın esiri olan çocuklar, maalesef bu çocukların psikolojileri bozuluyor, ruh halleri bozuluyor. Bu dijital platformlarda bambaşka insanlar haline geliyorlar. Düşünüyor musunuz babasının beylik tabancalarını alıyor, okula gidiyor, 9 öğrenciyi öldürüyor, 1 öğretmeni öldürüyor, onlarcasını da yaralıyor. Yani bu hangi ruh halinin bir sonucudur? Var mıydı bizim toplumumuzda böyle bir şey? Asla yoktu. Hepimiz okuduk, hepimiz gördük, yoktu. İşte bunlarla ilgili bir geniş muhasebe yapmak zorundayız. Biz yaptık parti olarak, üzerimize düşeni yaptık. Raporumuzu hazırladık; hem ilgili yerlerle hem meclisle hem de kamuoyuyla paylaştık. 9 maddelik bir öneri sunduk. Kısaca ifade etmek gerekirse çocuğun eğitimi ailede başlar. Ailelerin sorumluluğu büyüktür. Aile çocuğunu okula verdikten sonra 'Ben ne yapayım artık okul ilgilensin, öğretmen ilgilensin' deme lüksüne hele ki bu çağda sahip değildir. Bunu yapamaz. Bunu yaptığı anda çocuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI GENÇ YAŞTA EVLENDİRMELİYİZ'

Türkiye nüfusunun her geçen yıl azaldığını kaydeden Destici, 30 yıl sonra 50 milyonun altına düşeceğini anlatarak, "Bakın nüfus olarak aşağıya gidiyoruz. Bundan 30 sene önce çocuk sayımız aile başı 3 iken bugün 1,5'un altına inmiş. Dünyada şu anda dünya literatüründeki tanımıyla söylüyorum; nesli en fazla tükenmekte olan ilk 5 milletin içindeyiz, ülkenin içindeyiz. Aşağı doğru gidiyoruz. Yani böyle gidersek hani 100 milyonu geçme hayalimiz vardı, 30 sene sonra 50 milyonun altına düşeriz. Küçülürüz. O zaman ailemizi de kaybederiz, ülkemizi de kaybederiz, topraklarımızı da kaybederiz. Onun için aile yapımıza sahip çıkmalıyız. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar genç yaşta evlendirmeliyiz. Evliliklerini yaptıktan sonra çocuk sahibi olmaları noktasında açıktan teşvik etmeliyiz. Aile hayatını güçlendirmek, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırmak adına dedik ki, çalışan kadınlarımız işe 1 saat geç gitsin, 1 saat erken çıksın dedik. Ne kaybeder ki? Kadınlarımız 1 saat geç gidecek, 1 saat erken çıkacak. Neden? Çünkü evde de ağır bir yük var. Çocuk var, ev var. Onun için bizim kadınlara bu konuda yardımcı olmamız lazım. İşe alımlarda evli ve çocuklu olanlar tabii ki ehliyet, liyakat eşitliğinde alınmasında öncelik alsınlar. Bakın bu tip radikal tedbirler alınmadan, yasal düzenlemeler yapılmadan çocuk sayımız da artmaz, evlilik sayısı da artmaz, boşanma da düşmez. Sözü icraata geçirmek zorundayız" ifadesini kullandı.

'EMEKLİMİZE 10 BİN LİRA İKRAMİYE TEKLİF EDİYORUZ'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçen bayramda emekli ikramiyelerini zam yapılmadığını ve bunun telafi edilmesi gerektiğini söyledi. Bu anlamda Kurban Bayramı için 10 bin lira ikramiye teklif ettiklerini belirten Destici, "Şimdi geçtiğimiz bayramda emeklinin bayram ikramiyesine hiç zam yapılmadı. Onu da telafi etmek adına, bu bayramın Kurban Bayramı olduğunu da düşünerek, en azından bir kurban kesmeleri adına emeklimize Kurban Bayramı ikramiyesinin 10 bin lira olarak verilmesini biz teklif ediyoruz. Asgari ücretlimiz. Şimdi Temmuz'da memur, işçi, çalışan, emekli, SGK'lı, Emekli Sandığı hepsinin maaşına enflasyon artışı oranında zam yapılacak. Hatta bunlar konuşulmaya başlandı, işte 4 aylık enflasyon şu anda yüzde 13-14'ler civarında, 2 aylık daha gelirse işte kaç olur diye tahminler yapılıyor. Peki asgari ücretli? Asgari ücretliye bir ara artış düşünülmüyor. Biz Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki enflasyonun yüzde 30'larda seyrettiği bir ülkede, bizim ülkemizde asgari ücret ara zamsız geçilemez. Onun için aynı enflasyon oranı en azından asgari ücrete yansıtılmalı ve asgari ücretlimizin yüzü de bir nebze olsa gülmelidir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, kongrenin ardından kentten ayrıldı. Kongrede tek aday olan Taha Baksan, yeniden BBP Eskişehir İl Başkanı oldu.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Genç Yaşta Evlilik Teşvik edilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:08:29. #7.13#
SON DAKİKA: Destici: Genç Yaşta Evlilik Teşvik edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.