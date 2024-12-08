Destici: Sınırlarımızı Terör Unsurlarından Arındırmalı ve Terör Devletine Geçit Vermemeliyiz - Son Dakika
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Politika

Destici: Sınırlarımızı Terör Unsurlarından Arındırmalı ve Terör Devletine Geçit Vermemeliyiz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için terör unsurlarını temizlemesi gerektiğini vurguladı. Destici, Menbiç'in Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu kontrolüne geçmesi gerektiğini belirtti ve ABD ile Rusya'nın durumu üzerine Türkiye'nin aktif olması gerektiğini söyledi.

08.12.2024 20:34
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Sınır boylarımızı ne pahasına olursa olsun terör unsurlarından arındırmalı ve bir terör devleti kurulmasına asla geçit vermemeliyiz" dedi.

BBP Lideri Destici, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Destici, "Şam düştü ve zalim Esad kaçtı. Suriye'de yeni bir dönem başlıyor artık. Elbette zalim bir yönetimin devrilmesinden memnunuz. Ancak önümüzdeki günlerde ne olup biteceğini de görmek durumundayız. Muhalifler şu ana kadar bütün gruplara ılımlı davrandılar. İç savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılan bütün Suriyelilere ise geri dönme çağrısında bulundular. Bunlar olumlu gelişmeler. İnşallah iç savaş sebebiyle bizim ülkemizde bulunan Suriyeliler de kısa zamanda güvenli bir şekilde ülkelerine dönecektir" dedi.

'MENBİÇ'İN SMO KONTROLÜNE GEÇMESİ ŞART'

Ancak hem Türkiye hem Suriye için hem de bölge barışı için Suriye'deki PKK/YPG/PYD varlığının büyük bir tehdit olduğunu vurgulayan Destici, "Bu sebeple, Türkiye'nin önem atfettiği, Fırat'ın batısındaki Tel Rıfat'tan sonra, Menbiç'in de Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolüne geçmesi şart. Hatta bu harekatı bizzat Türkiye sevk ve idare etmelidir. Menbiç niye önemli? Menbiç Suriye'nin hatta Ortadoğu'nun en önemli sentetik uyuşturucu üretim ve nakliye merkezidir. PKK-YPG'nin en ciddi finansmanı buradan sağlanıyor. Tel Rıfat ile Menbiç'te Rusya'nın etkisi ve hakimiyeti vardı. Şam düşerken bile Rus savaş uçakları el-Bab'da ve Menbiç'te SMO mevzilerini bombalıyordu" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BU BÖLGEDE AKTİF OLMALI'

Türkiye'nin bu noktada Suriye'deki yeni yönetim, ABD ve Rusya ile gecikmeden görüşmelerde bulunması gerektiğini işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye, ABD'nin Menbiç'teki müdahalelerini sınırlı tutmalıdır. Bu aşamada Trump'ın göreve gelmesi beklenmemelidir. Suriye Rejim Ordusu, doğudan çekilirken elindeki yerleri Rusya'nın isteği doğrultusunda YPG'ye bıraktı. Suriye rejiminin çekilmesiyle, CENTCOM/YPG, Suriye'nin yüzde 40'ını kontrolüne aldı. Son günlerde tamamen devraldığı yerler arasında petrol zengini Deyrezor da var. Türkiye, tehdit ve tehlike olarak gördüğü İsrail'in ileride buralara el koyma hamlelerine karşı, aynı zamanda petrol rezervi itibariyle büyük önem arz eden bu bölgede de 'aktif' olmalıdır. Ayrıca Suriye'deki Türkmen varlığına her şartta sonuna kadar sahip çıkmalıyız. En mühimi de, sınır boylarımızı ne pahasına olursa olsun terör unsurlarından arındırmalı ve bir terör devleti kurulmasına asla geçit vermemeliyiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Destici: Sınırlarımızı Terör Unsurlarından Arındırmalı ve Terör Devletine Geçit Vermemeliyiz - Son Dakika

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