Destici: Soruşturma Takibi Sürecek

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma dosyasının Ankara'ya alınmasıyla ilgili olarak, "Sıkı bir çalışma var, inşallah bu sefer çok fazla beklemeyeceğiz. Bu işte kusuru ve kastı olanlar hukuk önünde her türlü hesabı verene kadar da mücadelemiz devam edecektir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının hizmet binasının açılış programına katıldı. Belediye Başkanı Adem Uzun, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Kocaman ve partililerin katıldığı açılışta konuşan Destici, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu. BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009 yılında düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredildiğini hatırlatan Destici, "Sıkı bir çalışma var, inşallah bu sefer çok fazla beklemeyeceğiz. Birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni soruşturma sürecinin sonuçları Türk toplumuyla paylaşılacak ya da toplum neler yapıldığı görecek" dedi.

Şüphelerin ortada durduğu sürece olaya kaza demediklerini vurgulayan Destici, "İnşallah tüm şüpheler ortadan giderilip, aydınlatılıp bu işte kusuru ve kastı olanlar hukuk önünde her türlü hesabı verene kadar da mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

KOMEDYEN TEPKİSİ

Bir komedyen tarafından gerçekleştirilen gösteri de İslam dininin hedef alınmasına tepki gösteren Destici, "Türkiye'de stand-up diye yeni bir akım başladı. Siyasi eleştiri, mizah yapabilirsiniz. Bizleri de eleştirip, mizahını da yapabilirsiniz. İş adamlarının ve sporcuların da yapabilirsiniz. Günlük toplumsal olaylarla ilgili de yapabilirsiniz. Hükümetin, iktidarın icraatları ve meclisle ilgili de yapabilirsiniz. Ama sen benim inancımla, Allah'ımla, kutsal kitabımla, benim peygamberimle ilgili mizah yapamazsın. Onu eğlence haline getiremezsin" diye konuştu.

'BU YASAK DEĞİL, GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKMADIR'

İstanbul'a geleceği duyurulan ve LGBT'lileri taşıyan kruvaziyer gemisiyle ilgili de konuşan Destici, şunları söyledi:

"LGBT sapkınlıkları var. Bunları da normal gibi gösteriyorlar. İçinde binlerce LGBT'linin olduğunu bir turistik gemi İstanbul'a demirlemek istiyor. İçişleri Bakanımız ve valiliğimiz buna müsaade etmedi. Kendilerini tebrik ve teşekkür ediyorum. Gerektiği yerde gerekli tavrın konması gerekiyordu. Bu bir yasak değildir. Bu Türk-İslam değerlerine ve Müslüman Türk toplumuna özellikle gençlerimize sahip çıkmadır."