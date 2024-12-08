Destici: Türkiye Suriye'den Geri Adım Atmamalı - Son Dakika
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Politika

Destici: Türkiye Suriye'den Geri Adım Atmamalı

Destici: Türkiye Suriye\'den Geri Adım Atmamalı

Mustafa Destici, Türkiye'nin Suriye'deki kontrol bölgelerinden geri adım atmaması gerektiğini vurguladı.

08.12.2024 13:46
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesine ilişkin, "Bu aşamada, Türkiye kontrolündeki bölgelerden asla bir adım bile geri adım atmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'da hiçbir gelişmenin plansız ve projesiz gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Planı ve projeyi ise gerçek oyun kurucuların yaptığını anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Tıpkı çocukluğumuzda topun sahibinin isteklerinin istikametinde oynanan mahalle maçları gibi. Bu haseple, belli oldu ki, Suriye'de büyük ihtimalle rejim düşüyor. Bu aşamada, Türkiye kontrolündeki bölgelerden asla bir adım bile geri adım atmamalıdır. Ne pahasına olursa olsun Türkiye, PKK/YPG/PYD'ye herhangi bir bölge verdirtmemeli ve Türkmen gruplar başta olmak üzere bugüne kadar Suriye'de birlikte yol yürüdüğü gruplara sonuna kadar sahip çıkmalıdır."

Destici, bölgedeki Türkmen nüfusun mutlaka koruma altına alınması gerektiğine dikkati çekerek, Hatay başta olmak üzere, güney sınırların dış müdahalelere kapalı hale getirilmesi ve en üst düzeyde sağlanacak güvenlikle sınırların her iki tarafının muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Destici: Türkiye Suriye'den Geri Adım Atmamalı - Son Dakika

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