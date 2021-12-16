DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Ekonomik bozulma sonuç, kötü yönetim sebeptir" - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirirken, "Ekonomik bozulma sonuç, kötü yönetim sebeptir." dedi.???????

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dolar/TL kurunun tarihi zirvesini gördüğünü, her türlü mal ve hizmete zam geldiğini söyledi.

Ülkeyi yönetenlerin, sebep oldukları ekonomik yıkımın faturasını, hayal dünyalarında yarattıkları "dış güçlere" kestiklerini, beceriksizliklerini örtmek için Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerle Allah'ın milleti açlıkla ve yoklukla imtihan ettiğini belirttiklerini savunan Yeneroğlu, yoksullaşmanın nedeninin, sadece ekonomik verilerle anlaşılamayacağını belirtti. Yeneroğlu, "Ekonomik bozulma sonuç, kötü yönetim sebeptir. Yüksek kur, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sonuç, keyfi yönetim sebeptir." sözlerini sarf etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni ekonomik modele ilişkin sözlerini hatırlatan Yeneroğlu, "Nedir bu Türkiye modeli? Türkiye deneme tahtası mı? Millet sizin kobayınız mı?" sorularını yöneltti.

Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'nin hukuk ve adalet politikaları başta olmak üzere pek çok endekste en geri sıralarda yer aldığını, bunların doğal sonucu olarak ekonomi ve sosyal dengede bozulma görüldüğünü savundu. İktidarın kredisinin tükendiğini iddia eden Yeneroğlu, "Güç sarhoşluğunun sonucu adeta alkol komasına girmiş vaziyetteler. Hükümetin kendi durumunu düzeltmesi de mümkün değildir. Ekonomik gelişmenin olduğu dönemde elde edilen kazancı tüm halkla adil bir şekilde bölüşmeyen hükümet, kendi kötü yönetimi nedeniyle vatandaş fakirliğe mahkum olunca 'Beraber batarız' demeye başladı. Zenginlik bunların başarısı, fakirlik Allah'ın takdiri. Böyle bir mantık olamaz." diye konuştu.