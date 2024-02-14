DEVA Partisi, belediye başkanlarına kendi ilkelerini koyuyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Belediye başkanlarımızın hangi kurallar dahilinde belediyecilik yapacağına dair DEVA Partisinin kendi ilkelerini koyuyoruz." dedi.
Babacan, Taşbaşı Kültür Merkezi'nde partisinin Eskişehir'deki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, il il, ilçe ilçe dolaşarak Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.
Eskişehir'in sorunlarının farkında olduklarını belirten Babacan, "Bizim hayalimizdeki Eskişehir bu değil. Biz, sokakların her yaştan insan için güvenli olduğu bir çevre hedefliyoruz. Sahipsiz hayvanların okula giden öğrencileri, çalışanları rahatsız etmediği bir Eskişehir'i hedefliyoruz. Toplu taşıma araçlarının durağa zamanında geldiği, gideceği yere de zamanında ulaştığı bir Eskişehir hedefliyoruz. Kentsel yenilenmenin hızlı, pratik çözüldüğü bir Eskişehir'i hedefliyoruz." diye konuştu.
Babacan, parti olarak yerel yönetimler ve şehircilik anlayışlarını seçimler yaklaştığı için değil, 2 yıl önce açıkladıkları eylem planıyla ortaya koyduklarını dile getirdi.
Eylem planında yerinden yönetim anlayışının, muhtarlara daha çok yetkinin bulunduğunu anlatan Babacan, şunları kaydetti:
"Kanunun verdiği esneklik alanını, biz bu ahlaki kurallar bildirgesiyle sabitliyoruz, sınırlıyoruz. Böylece bizim belediye başkanlarımızın hangi kurallar dahilinde belediyecilik yapacağına dair DEVA Partisinin kendi ilkelerini koyuyoruz. Belediye başkanlarımız göreve başladıktan sonra genel merkezimizden bir heyet, sürekli olarak belediye başkanlarımızı denetleyecek. Bu kurallara uyup uymadıklarıyla ilgili sürekli gözlem altında olacaklar."
Partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Çelik Erimez olduğunu duyuran Babacan, ilçelerden Odunpazarı'nda Yunus Korkmaz, Tepebaşı'nda Mustafa Özkarayanık, Alpu'da Gökhan Memiş, Beylikova'da Sertal Özuçak, Çifteler'de Mustafa Taşkın, Mahmudiye'de Sabriye Elbastı Delican'la seçime gireceklerini bildirdi.
Program, Babacan ile adayların birlikte fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
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