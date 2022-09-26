Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı - Son Dakika
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Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı

26.09.2022 19:36
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masanın ortak adayının neden belirlenemediğine ilişkin soruyu Haberler.com YouTube kanalında yanıtladı. Babacan, "Karar ve açıklama, seçim ortamına yaklaşınca olacak. Temel politika alanlarında ortak müştereği sağlamadan ortak aday belirlenmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haberler.com YouTube kanalında Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Ali Babacan'ın yanıt verdiği sorular arasında muhalefetin adayının neden henüz belirlenemediği yönündeki soru da vardı.

"ÖNCE TEMEL POLİTİKALARDA ORTAK KARAR ALINMALI"

Seçim takvimi gelmeden adayı açıklamayacaklarını belirten Babacan, "6'lı masada şimdiye kadar hiç isim konuşulmadı. Kılıçdaroğlu ne diyor, bütün partiler desteklerse ben adayım diyor. O 6 liderin hepsi için geçerli. Biz takvimizi belirledik. Hükümetin baskısı ile bu takvimizi değiştiremeyeceğiz. Onlar 6'lı masa ile yatıyor kalkıyor, çok da merak ediyorlar ama seçim yaklaşana kadar ortak adayla ilgili açıklama olmayacak. Karar ve açıklama, seçim ortamına yaklaşınca olacak. Temel politika alanlarında ortak müştereği sağlamadan ortak aday belirlenmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

"ORTAK ADAYIN ORTAK KRİTERLERİ OLACAK"

DEVA lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortak adayın ortak kriterleri olacak. En önemli kriter demokrat olması lazım. Parlamenter sistemi de içselleştirmesi lazım. Yetkiyi ele geçirdikten sonra 4-5 yıl da biz ülkeyi yönetelim dememesi lazım. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının kendi partisiyle ilgili verilmiş bir mesaj diye düşünüyorum. 6'lı masadan tam destek gelirse ben adayım diyor Kemal bey. Biz adaylık konusunda henüz partimizin içinde bile bu süreci başlatmadık.

"ADAYLA İLGİLİ KONUŞMAMA KARARIMIZ VAR"

Toplumun içinde adayların bunu tartışıyor olması çok önemli. Adaylar toplum nezdinde tartılmaya başlandı. Anketlerde insanlar konuşamıyor, anketlerden anlamak zor toplumu. Bizim ilçe başkanlarımız toplumu dinliyor ancak partiden kimse adayla ilgili kimse konuşmuyor. Bu yönde bir kararımız var."

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Son Dakika Politika Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı - Son Dakika
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