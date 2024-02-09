DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu\'da belediye başkanı adayını tanıttı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu'da partisinin belediye başkanı aday tanıtım toplantısına katıldı.
Düzce'deki program ve ziyaretlerinin ardından Bolu'ya geçen Babacan, ilk olarak kent merkezinde dolaşarak vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.
Ardından partisinin Bolu İl Başkanlığına geçen Babacan, aday tanıtım toplantısına katıldı.
Babacan, konuşmasında Türkiye'nin deprem gerçeğine değinerek, "Biz çalışıyoruz, yapıyoruz. Bakın bizim afetle ilgili eylem planımız 2021'de, 2,5 sene önce açıklandı. Afet yönetimi nedir, nasıl yapılır, devlet nasıl yapılandırılır? 'Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulmalı.' diyoruz. Depremle ilgili sorunların çözülmesi için merkezi hükümet, yerel yönetimler ve sivil inisiyatif; bu üç ayaklı sac tamamlanmayınca bu sorun çözülmez." ifadelerini kullandı.
Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Babacan, son 5 yıldır reel anlamda geliri artan kesimin, toplumun sadece yüzde 5'ini oluşturduğunu savundu.
Bolu'nun tarım, sanayi ve turizm kenti olduğuna işaret eden Babacan, "Bolu'da gerçekten yok yok. Tavuk çiftlikleri, buğday, mısır, patates burada. Kayak merkezleri burada. Abant Gölü, Yedigöller, Gölcük Tabiat Parkı. Tabiat harikası, aklınıza gelebilecek ne varsa hepsinin Bolu'da örnekleri var." dedi.
Ali Babacan, bunun yanında bazı olumsuzlukların da bulunduğunu ancak endişeye mahal olmadığını çünkü kendilerinin burada olduğunu dile getirerek, "Biz, Bolu doğasıyla konuşulana kadar buradayız. Biz, Bolu tarımıyla sanayisiyle üretimiyle konuşulana kadar buradayız. Biz, Bolu sadece Türkiye'de değil dünyada turizmiyle konuşulana kadar buradayız." diye konuştu.
Babacan, konuşmasının sonunda partisinin Bolu Belediye Başkan adayı Nadir Gürkan Yetkin'i kürsüye davet ederek tanıttı.
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