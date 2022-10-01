DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon mitinginde konuştu Açıklaması

01.10.2022 18:48

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, her yerde hukuku, özgürlükleri ve eşit vatandaşlığı savunduklarını belirterek, "Türkiye'ye tam demokrasiyi inşallah biz getireceğiz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, her yerde hukuku, özgürlükleri ve eşit vatandaşlığı savunduklarını belirterek, " Türkiye'ye tam demokrasiyi inşallah biz getireceğiz." dedi.

Babacan, partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, iktidarı eleştirdi.

Meydanlarda hakkı, hakikati, adaleti savunduklarını ifade eden Babacan, "Her yerde hukuku, özgürlükleri, eşit vatandaşlığı savunuyoruz. Türkiye'ye tam demokrasiyi inşallah biz getireceğiz. Refahı biz yaşatacağız, başkası değil." ifadelerini kullandı.

Babacan, ekonomik sorunları altı ayda çözeceklerini öne sürerek, "Bizim kişilerle derdimiz olmaz. Kişiler gelip geçicidir. İnsanlar fanidir ama biz bu ülkenin kötü yönetilmesine itiraz ediyoruz. Çok net söylüyorum, bu kabusu inşallah ilk seçimde bitireceğiz. Peki ne yapacağız? Şu ekonomik krizi ortadan kaldıracağız. O iş bizde. Altı ayda çözeceğiz inşallah. İki büyük krizi çözdük. Bu krizi çözmek de inşallah bize nasip olacak." şeklinde konuştu.

"Krizi çözmek için eğitimle, hukukla başlamak zorundasınız." diyen Babacan, şunları kaydetti:

"Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için derhal adım atmaya başlayacağız. Maddi imkanı olsun ya da olmasın her gence hak ettiği iyi okulda okuma fırsatını vereceğiz. Gençlerimizin ellerindeki diplomalarla ülkemizin ihtiyaç duyduğu meslekler arasında büyük farklar var. Dört yıl okuyor, bir bakıyor ki o diplomanın iş hayatında bir karşılığı yok. Biz iş bulamayan gençlerimizin hepsine derhal eğitim programlarına alacağız. Hangi alanlara ilgi duyuyorlarsa, ülkede hangi alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç varsa kendilerini geliştirmelerini ve ilerletmelerini kolaylaştıracağız."

Babacan, gençlere ve kadınlara iş hayatına başlarken kolaylık sağlayacaklarını belirterek, "Gençler, kadınlar ilk defa iş hayatına giriyorlarsa devlet onların yakasına 'vergi' diye yapışmayacak. Çalışsınlar, üretsinler daha sonra. " diye konuştu.

YORUMLAR
500
BABACAN 6 AYDA EKONOMİK KRİZİ ÇÖZECEĞİZ BABACAN 6 AYDA EKONOMİK KRİZİ ÇÖZECEĞİZ Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Süfli Heves' Eleştirisi: 'Cep Telefonu Araba Almayı Aşağılık Bir Heves Olarak Gören Anlayış Ülkeyi Yönetiyor' Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Süfli Heves' Eleştirisi: 'Cep Telefonu Araba Almayı Aşağılık Bir Heves Olarak Gören Anlayış Ülkeyi Yönetiyor'
Kaynak: AA

Deva Partisi, Ali Babacan, Türkiye, Trabzon, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
21:12 Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler
21:01 Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 00:20:44. #1.13#
SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement