DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan çarpıcı iddia: Hükümet eylülde karar alıp kasımda seçime gidebilir

Bir dizi etkinlik için Denizli'de bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, 2023'te gerçekleşecek seçimlerle ilgili de konuştu.

"SEÇİMDEN SONRA YENİ SİSTEME GEÇİŞ YAPACAĞIZ"

Türkiye'nin yarınlarıyla ilgili çok detaylı hazırlıklar yaptıklarını belirten Babacan, çeşitli eylem planları hazırladıklarını ifade etti. DEVA Partisi'nin, "altılı masaya katkı veren" partilerden birisi olduğunu hatırlatan Babacan, "Allah kısmet ederse seçimlerden sonra nitelikli çoğunluğu mecliste sağlayarak anayasa değişiklikleriyle beraber güçlenmiş parlamenter sisteme ülkeyi geçirmek için çaba göstereceğiz, katkı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"SEÇMENİN 3'TE 1'İ DEVA PARTİSİNİN VARLIĞINDAN HABERSİZ"

Yapılan anket çalışmalarının gerçeği yansıtmadığını savunan Babacan, şöyle konuştu: "Biz kendimiz de ayrıca bu haziran ayından bu yana kendimizi ilk defa şöyle bir sahada baktırıyoruz. Dolayısıyla bizi dinleyen ve anlamaya çalışan çok geniş bir kitle var. Bize olumlu bakan çok daha geniş bir kitle var ama henüz daha partimizin adını duymayan da bir kitle var. Yani yaklaşık olarak şu anda seçmenin galiba üçte biri kabaca DEVA Partisi'nin varlığından henüz habersiz."

BASKIN SEÇİM İHTİMALİ VAR

Babacan, bir gazetecinin sorusu üzerine, "baskın seçim" ihtimalinin, "zayıf" da olsa bulunduğunu kaydetti. Hükümetin bu yıl eylül ayında karar alıp kasımda seçime gidebileceğini öne süren Babacan, "Dolayısıyla böyle bir ihtimal var ama zayıf ihtimal. Biz bütün teşkilatlarımıza söyledik, 'Hazır olun, böyle bir şey olabilir' dedik ama daha kuvvetli ihtimal seçimin zamanında yapılması." diye konuştu.