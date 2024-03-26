DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı. Törende basın mensupları ve koruma polisleri dahil yaklaşık 20 kişiye seslenen Babacan, seçim otobüsü ile şehir turu attıktan sonra ilçeleri ziyaret etti.
31 Mart Mahalli İdareler seçim çalışmaları kapsamında dün akşam saatlerinde Trabzon'a gelen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Ortahisar ilçesindeki bir iş hanında Trabzon İl Başkanlığı'nın açılış törenini gerçekleştirdi. İş hanının girişinde kurulan kürsüde bir konuşma yapan Babacan, basın mensupları ve koruma polislerinin dahil yaklaşık 20 kişiye seslendi. Konuşmasına "Bugün kadim şehrimizdeyiz. Şehzadeler diyarındayız. Nice padişahın doğduğu Fatih'in fethettiği şehirdeyiz. Aynı zamanda Trabzonspor'un şehrindeyiz" diyerek başlayan Babacan "Bu mübarek Ramazan ayı her ne kadar vatandaşlarımızın çok zorluklar, sıkıntılar çektiği bir ay olsa da Gazze'deki durum bizim şuan Türkiye'de yaşadığımız her türlü sıkıntıdan çok daha zor çok daha kötü bir durum" dedi.
Açılış konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte kurdeleyi kesen Babacan daha sonra İl Başkanlığı binasını gezdi. Partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Babacan daha sonra seçim otobüsü ile şehir turu attıktan sonra ilçeleri ziyaret etti. - TRABZON
Son Dakika › Politika › DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Trabzon İl Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye'nin geleceği ve istikrarı için yeni bir umut kapısı olabileceğini belirtti. Toptan, Zonguldak'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla ve partililerle bir araya geldi ve Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin bu topraklarda binlerce yıldır var olduğunu ve burada yaşayan herkese yeteceğini ifade etti.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Dalaman'da taksi durağını, Şoförler Odası ve sanayi esnafıyla ziyaret etti. Aras, taksicilerin sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırıkkale'de gençlerle bir araya geldiği programda Türk milletinin havacılık alanında gerçekleştirdiği başarıları vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray'da yaptığı konuşmada enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak, enflasyonun düşmesiyle alım gücündeki düşüşü telafi etmek için adımlar atacaklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'yi 2 kat daha büyüteceklerini ve ekonomiyi daha da güçlendireceklerini söyledi.
31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için Aydın'da 886 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen genel seçimlere göre Aydın'da seçmen sayısı yaklaşık yüzde 1 oranında artış gösterdi.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, milliyetçi ve ülkücü harekete gönül veren herkesi Cumhur İttifakı'na destek vermeye davet ederek, 'Ülkücü ve Milliyetçi Hareketin tek adresi MHP'dir, Cumhur İttifakı adaylarımızdır' dedi. Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında mitingler ve toplantılar düzenleyerek Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi ve birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 5 yılda sorunların katlanarak büyüdüğünü söyledi. Ayrıca, projelerinin kitaba bastırılmamasının eleştirildiğini kaydeden Bozbey, 'Eğer kitap yaptırsaydık, binlerce ağacın kesilmesine sebep olacaktık' dedi.
Cumhur İttifakı Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak, CHP'den aday gösterilen Cem Kotan'ın ilçeyi tanımadığını ve sabıkası olduğunu belirterek tepki gösterdi. Kolpak, Konyaaltı halkının sandıkta tepki göstereceğini ve seçimleri kazanma şanslarının yüksek olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?