DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gebze mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gebze mitinginde konuştu Açıklaması

02.07.2022 21:40
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gebze mitinginde konuştu Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Size DEVA sözü veriyorum, ülkemizi bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız. Ben sizlere huzuru vadediyorum.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Size DEVA sözü veriyorum, ülkemizi bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız. Ben sizlere huzuru vadediyorum. Sevgiyi vadediyorum. Siyasete yeniden seviye kazandırmayı vadediyorum." dedi.

Babacan, partisinin Gebze'deki Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen mitinginde, tüm imkanları gençler için seferber edeceklerini belirterek, tek bir gencin bile çağın gerisinde kalmaması için çalışacaklarını söyledi.

Babacan, gençleri son model teknolojilerle donatacaklarını, telefon, tablet, bilgisayar, oyun konsolu gibi tüm teknoloji ürünlerindeki vergiyi düşüreceklerini kaydetti.

Babacan, gençlere ücretsiz internet sağlayacaklarını ve internetin hızını arttıracaklarını vurgulayarak, "Nasıl mı? Tüm Türkiye'ye 1 milyon kilometre fiber optik ağları döşeyeceğiz. Fiber optik ağlarla bu ülkeyi saracağız." diye konuştu.

"Üniversiteye giriş sınavlarını yılda en az 2 kez yapacağız"

Ali Babacan, üniversite sınavına giren gençlerin ne kadar büyük stres çektiğini bildiğini, anne babaların da neler çektiğini çok iyi bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onun için ne diyoruz? Biz, DEVA iktidarında, gençlerin iki ayağını bir pabuca sokmayacağız. Üniversiteye giriş sınavlarını her yıl sadece bir defa değil birkaç defa yapacağız. Olur ya sınav günü, bir terslik olur, havanızda olmazsınız, hasta olabilirsiniz, moraliniz bozuk olabilir. Koca üniversite hayali tek bir sınav gününe sıkıştırılır mı? Yanlış. Onun için birden fazla gün ve hafta sınav yapacağız."

DEVA Partisi iktidarında Türkiye'nin yıldızını parlatacaklarını dile getiren Babacan, "Size DEVA sözü veriyorum, ülkemizi bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız. Ben sizlere huzuru vadediyorum. Sevgiyi vadediyorum. Siyasete yeniden seviye kazandırmayı vadediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Babacan'dan Madımak Mesajı: 'Hem Geçmişle Yüzleşerek Adaletin ve Hakikatin İzcileri Olmak Hem de Yarınları Saygı ve Eşit Vatandaşlık Temelinde Kurmak... Babacan'dan Madımak Mesajı: 'Hem Geçmişle Yüzleşerek Adaletin ve Hakikatin İzcileri Olmak Hem de Yarınları Saygı ve Eşit Vatandaşlık Temelinde Kurmak... DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin 'Sağlıkta Atılım Eylem Planı'nı açıkladı DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin 'Sağlıkta Atılım Eylem Planı'nı açıkladı
Kaynak: AA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Gebze, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gebze mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 21:46:18. #1.12#
SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gebze mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement