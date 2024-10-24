DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Her yönüyle araştırılması gereken, pek çok karanlık yönü olan bu terör eylemini nefretle lanetliyoruz.

24.10.2024 16:46
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Her yönüyle araştırılması gereken, pek çok karanlık yönü olan bu terör eylemini nefretle lanetliyoruz." dedi.

Babacan, parti genel merkezindeki Genel Merkez Kurul Üyeleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TUSAŞ'a hain terör saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti.

Savunma sanayisinin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'ın hedef alındığını anımsatan Babacan, "Sayın Bahçeli'nin terör örgütüyle ilgili herkesi şaşırtan, hayretlere düşüren o sözleri sarf etmesinden tam bir gün sonra bu olay gerçekleşti. Her yönüyle araştırılması gereken, pek çok karanlık yönü olan bu terör eylemini nefretle lanetliyoruz." diye konuştu.

Babacan, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri ve savunma sanayii camiasına baş sağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Olası istihbarat ve güvenlik zafiyetlerinin üzerine kararlılıkla gidilmesi ve benzer terör eylemlerinin bir daha tekrar etmemesi için her türlü önlemin alınması gerektiğini vurgulayan Babacan, şunları söyledi:

"Terörle mücadele ancak ve ancak kapsamlı bir yaklaşımla yapıldığı zaman başarılı olur, hedefine ulaşır. Silahlı bir terör örgütüne karşı silahlı mücadele şarttır, gereklidir ama örgütün varlığını ortadan kaldırmak için çoğu zaman yeterli değildir. Terörün kök sebeplerine inmek gerekiyor. Örgütü mutlaka yalnızlaştırmak gerekiyor. Bölge ülkeleriyle Rusya ve ABD ile açık açık yüzleşmek gerekiyor."

"Bu illegal çete 3, 5 kişiden ibaret değildir"

Babacan, Yenidoğan çetesi soruşturmasıyla ilgili haberleri insanlıktan utanarak takip ettiklerini dile getirdi.

Para uğruna bebeklere tıbbi işkence uygulayan bu çetenin savcıları tehdit etmekten de çekinmediğine dikkati çeken Babacan, şunları kaydetti:

"Bu insanlara nasıl bir dokunulmazlık alanı oluşturmuşlar ki gidip savcı tehdit edecekler. Bu kötülüğe toplumsal çürüme, ahlaki çöküş diyebiliriz. Kamuya insanları torpille yerleştirenler, tanıdığı olmayanı haksız mülakatlarla eleyenler, bu ahlaki çöküşün önünü açanlar, sizden bahsediyorum. Bu çürümüşlük sizin eseriniz. Minicik yavrusuna sarılamadan o cansız küçücük bedeni toprağa veren annelerin bedduaları, babaların feryatları, evlerde boş duran beşikler, giyilmemiş patikler hepsi sizin eseriniz, önünü açtıklarınızın eseri. Kimse bu işin dışında değil. Bu illegal çete 3, 5 kişiden ibaret değildir. Sağlık sisteminin en küçük birimine varana dek bu işe ucundan, kıyısından bulaşmış, en küçük dirsek temasında bulunmuş herkes, geniş kapsamlı soruşturmaya tabi tutulmalı ve bebekleri öldüren bu cerahat ülkemizden temizlenip atılmalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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