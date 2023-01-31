DEVA Partisi lideri Ali Babacan: 6'lı Masa'nın seçim beyannamesine bakan Avrupa, Türkiye'ye 'Aferin' diyecek - Son Dakika
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan: 6'lı Masa'nın seçim beyannamesine bakan Avrupa, Türkiye'ye 'Aferin' diyecek

31.01.2023 16:27

Katıldığı canlı yayında 6'lı Masa'nı seçim beyannamesi hakkında konuşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler." ifadelerini kullandı. Babacan'ın bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri konuşurken 6'lı Masa henüz adayını açıklamadı. Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin kulislerde isimler konuşulurken 6'lı Masa dün ilk olarak 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyuna duyurdu. 9 ana başlığın yer aldığı seçim beyannamesinde, muhalefetin vaatleri yer aldı.

"TÜRKİYE'YE 'AFERİN' DİYECEKLER"

Bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan 6'lı Masa'nın üyelerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne ilişkin görüşlerini açıklayan Babacan, "Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım orada kaç tane gazeteci belli başlı gazetelerin sahipleri Genel Yayın Yönetmenleri orada. Geldiler bana hepsi sordular 'Ne yapıyorsunuz?' Ben de anlattım, bir İspanyol gazeteciye de mülakat verdim. Onların hepsine bunları anlattım, dediler ki çok güzel bir şey. Yapıyoruz dedim. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler." ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Babacan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Avrupa'nın "Aferin" demesine ihtiyacımız olmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

O yorumlardan bazıları:

Ali Babacan: Avrupa, 6'lı Masa'nın seçim beyannamesine bakıp Türkiye'ye 'Aferin' diyecek
Ali Babacan: Avrupa, 6'lı Masa'nın seçim beyannamesine bakıp Türkiye'ye 'Aferin' diyecek
Ali Babacan: Avrupa, 6'lı Masa'nın seçim beyannamesine bakıp Türkiye'ye 'Aferin' diyecek
Ali Babacan: Avrupa, 6'lı Masa'nın seçim beyannamesine bakıp Türkiye'ye 'Aferin' diyecek
Ali Babacan: Avrupa, 6'lı Masa'nın seçim beyannamesine bakıp Türkiye'ye 'Aferin' diyecek
YORUMLAR (6)
  • Aydın Gökmenoğlu: Benden aferin değil 15 yıl siyaset yaptığın partiden atılınca şaşırdın aklını başına al dil uzattığın adamlarla yol yürüyosun şuan da Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır
  • Suleyman Dag: Yazanlar kendi yazdıklarına zaten aferin der babacan biz demiyoruz elle tutulur ülkem için birşey yok Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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Ali Babacan: Avrupa, 6'lı Masa'nın seçim beyannamesine bakıp Türkiye'ye 'Aferin' diyecek Ali Babacan: Avrupa, 6'lı Masa'nın seçim beyannamesine bakıp Türkiye'ye 'Aferin' diyecek 'Altılı Masa adayını ne zaman açıklayacak?' sorularına Babacan'dan yanıt: Niyetimiz 13 Şubat'ta açıklamak ama birkaç hafta uzayabilir 'Altılı Masa adayını ne zaman açıklayacak?' sorularına Babacan'dan yanıt: Niyetimiz 13 Şubat'ta açıklamak ama birkaç hafta uzayabilir

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Son Dakika Politika DEVA Partisi lideri Ali Babacan: 6'lı Masa'nın seçim beyannamesine bakan Avrupa, Türkiye'ye 'Aferin' diyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi lideri Ali Babacan: 6'lı Masa'nın seçim beyannamesine bakan Avrupa, Türkiye'ye 'Aferin' diyecek - Son Dakika
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