DEVA Partisi lideri Ali Babacan: 6'lı Masa'nın seçim beyannamesine bakan Avrupa, Türkiye'ye 'Aferin' diyecek

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri konuşurken 6'lı Masa henüz adayını açıklamadı. Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin kulislerde isimler konuşulurken 6'lı Masa dün ilk olarak 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyuna duyurdu. 9 ana başlığın yer aldığı seçim beyannamesinde, muhalefetin vaatleri yer aldı.

"TÜRKİYE'YE 'AFERİN' DİYECEKLER"

Bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan 6'lı Masa'nın üyelerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne ilişkin görüşlerini açıklayan Babacan, "Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım orada kaç tane gazeteci belli başlı gazetelerin sahipleri Genel Yayın Yönetmenleri orada. Geldiler bana hepsi sordular 'Ne yapıyorsunuz?' Ben de anlattım, bir İspanyol gazeteciye de mülakat verdim. Onların hepsine bunları anlattım, dediler ki çok güzel bir şey. Yapıyoruz dedim. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler." ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Babacan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Avrupa'nın "Aferin" demesine ihtiyacımız olmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

O yorumlardan bazıları: