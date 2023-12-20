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DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar: Asgari ücret yılda en az iki farklı artış oranıyla belirlenmeli - Son Dakika
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DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar: Asgari ücret yılda en az iki farklı artış oranıyla belirlenmeli

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, asgari ücretin yılda en az iki farklı artış oranıyla belirlenmesi gerektiğini belirtti. Avşar, yüksek enflasyon karşısında maaşların eridiğini söyledi.

DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar: Asgari ücret yılda en az iki farklı artış oranıyla belirlenmeli
20.12.2023 - 18:31,
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DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, asgari ücretin yılda en az iki farklı artış oranıyla belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Avşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024 bütçesinin "işçinin, emekçinin karşısında olduğunu" savundu.

Asgari ücretin en az yılda iki farklı artış oranıyla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Avşar, asgari ücretin siyasi kaygılarla, günü kurtarıcı sözlerle ele alınamayacağını dile getirdi.

Bütçe görüşmelerinde "iktidarın bir tiyatro oynadığını" öne süren Avşar, muhalefetin yoksullukla ilgili söylemlerine kulak tıkandığını savundu.

Cem Avşar, yüksek enflasyon karşısında maaşların eridiğini söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar: Asgari ücret yılda en az iki farklı artış oranıyla belirlenmeli - Son Dakika
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