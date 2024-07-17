DEVA Partisi Milletvekili: En düşük emekli aylığı yetersiz - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili: En düşük emekli aylığı yetersiz

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, en düşük emekli aylığı için açıklanan 12 bin 500 liranın yetersiz olduğunu belirterek, Türkiye'de yaşam şartlarının her gün daha da zorlaştığını ve gelir dağılımındaki bozulmanın arttığını dile getirdi. Esen, enflasyon ve zamların ailelerin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getirdiğini vurguladı ve en düşük emekli aylığının emeklilere yeterli olmadığını söyledi.

17.07.2024 10:49
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, en düşük emekli aylığı için açıklanan 12 bin 500 liranın yetersiz olduğunu belirterek, "Bu, emeklilere 'ne haliniz varsa görün' demektir." dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yaşam şartlarının her gün daha da zorlaştığını, gelir dağılımındaki bozulmanın arttığını dile getirdi. Enflasyon ve zamların herkesin sırtına yeni yükler getirdiğini vurgulayan Esen, ailelerin bu zor durum karşısında en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma geldiğini ifade etti.

Asgari ücretin yılın ilk 6 ayında yaklaşık 4 bin lira eridiğini hatırlatan Esen, yıl sonunda bu rakamın 8 bin liraya yükseleceğini kaydetti.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılacağını, iktidarın bunu müjde olarak açıkladığını belirten Esen, "Bu rakam asla kabul edilemez. Yıllarca çalışmış, emekli olmuş, emekliliğinde rahat yüzü görmek isteyen vatandaşlarımıza verilen bu tutar, ne beslenmeleri ne de sağlık giderleri için yeterli. Bu, emeklilere 'ne haliniz varsa görün' demektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili: En düşük emekli aylığı yetersiz - Son Dakika

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