Kahramanmaraş Su ve Eğitim Sorunları

Politika

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, "Kahramanmaraş'ın su altyapısı için hükümetten destek bekliyoruz." dedi.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni eğitim öğretim yılının başladığını anımsattı. Kahramanmaraş'ta eğitimde sorunların devam ettiğini belirten Karatutlu, kentte üniversite öğrencilerinin yurt sorunu yaşadığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ın ihmal edildiğini öne süren Karatutlu, Kahramanmaraş'ın deprem sonrası kendi haline bırakıldığını ifade etti.

Depremden önce su rezervinin yüksek olduğu Kahramanmaraş'ta deprem sonrası su sıkıntısının yaşandığını vurgulayan Karatutlu, sularının çekildiğini, kayıp kaçakların arttığını kaydetti.

Onlarca köyün susuz kaldığını aktaran Karatutlu, "Kahramanmaraş'ın su altyapısı için hükümetten destek bekliyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın, en kötü sağlık hizmeti alan kent olduğunu savunun Karatutlu, 19 aydır yeni hastanenin yapılamadığını dile getirdi.

İrfan Karatutlu, kaçak yapılaşmaya müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.