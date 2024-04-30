DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Kültür ve Turizm Bakanı'nı Mersin'e davet etti - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Kültür ve Turizm Bakanı'nı Mersin'e davet etti

DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Kültür ve Turizm Bakanı\'nı Mersin\'e davet etti

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin'de turizm çalıştayı yapılması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u davet etti. Ekmen, Mersin'in turizm potansiyeline dikkat çekerek, Mersin'in turizmde hak ettiği yere gelmesi için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

30.04.2024 13:47
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DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Mersin'e davet ederek, kentte "turizm çalıştayı" yapılmasını istedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in, sahip olduğu özellikleri ile sıra dışı bir şehir olduğunu söyledi.

Mersin'in, Akdeniz'in incisi olduğuna işaret eden Ekmen, "Mersin, limanı, sahilleri, yaylaları, zengin mutfağı, aktiviteleri, iş gücü, potansiyeli, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ülkemizin müstesna şehirlerinden birisidir." dedi.

Mehmet Emin Ekmen, Mersin'in turizmde hak ettiği yerde bulunmadığına dikkati çekerek, Kültür Yolu Festivali'nin kentte düzenlenmesini talep etti.

Mersin halkının turizm alanında atılım yapmaya hazır olduğunu dile getiren Ekmen, buna bir öncülük gerektiğini belirtti.

DEVA Parti'li Ekmen, "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u, Mersin'imize davet ediyoruz. Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, 13 milletvekilimiz, 13 ilçe belediye başkanımız ve sayısız turizm paydaşımızla birlikte Mersin Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde turizm çalıştayı yapalım; bir yerden başlayarak Mersin Turizm Master Planı'nı güncellemenin dışında hızlıca pratiğe dökecek adımlar atalım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Kültür ve Turizm Bakanı'nı Mersin'e davet etti - Son Dakika

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