DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Türkiye Futbol Ligleri Dedikodu ve Tartışmalarla İlerliyor - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Türkiye Futbol Ligleri Dedikodu ve Tartışmalarla İlerliyor

DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Türkiye Futbol Ligleri Dedikodu ve Tartışmalarla İlerliyor

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye futbol liglerinde yaşanan dedikodu ve tartışmalara dikkat çekerek, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol Kulübü'nün yaşadığı haksızlıkları gündeme getirdi. Ekmen, hakem hatalarının önüne geçilmesi ve adaletin sağlanması için Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine çağrıda bulundu.

23.05.2024 15:07
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DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, "Türkiye futbol ligleri hiç olmadığı kadar dedikodu ve tartışmalarla ilerliyor." dedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol Kulübü'nün, Türkiye İkinci Futbol Ligi yarı final maçını 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile 17 Mayıs'ta oynadığını anlattı.

Hakemin, maç sırasında Yeni Mersin İdman Yurdu lehine bir penaltıyı vermediğini, rakip takım lehine bir penaltıya hükmettiğini belirten Ekmen, hakemin maç boyunca çok sayıda sarı kart gösterdiğini söyledi. Ekmen, "90 artı 3. dakikada hakem tarafından gösterilen kırmızı kart takımımızı eksik bırakmış ve moralini bozmuştur. Son saniyede gelecek bir beraberlik golü maçı uzatmalara taşıyabilecekti. 1461 Trabzon Futbol Kulübü maçı 2-1 kazanarak tur atlamış; Yeni Mersin İdman Yurdu elenerek şampiyonluk yarışının dışında bırakılmış, bir şehrin hayalleri yıkılmış, bir takımın alın teri ve rızkıyla oynanmıştır." diye konuştu.

Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü'nün 2020-2021 sezonunda oynadığı başka bir maçı yönettiği sırada hakem Ömer Tolga Güldibi ile sorun yaşadığını anlatan Ekmen, Kulübün, hakem Güldibi hakkında Türkiye Futbol Federasyonuna şikayet dilekçesi sunduğunu bildirdi.

Ekmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Fatih Maden ile TFF 1, 2 ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'a, "Futbolun adaletine ve geleceğine olan inancı kaybetmemek adına, bu tür skandal kararların önüne geçilmesi, ilgili hakem hakkında gerekenin yapılması, Yeni Mersin İdman Yurdu'nun TFF başvurusunun adaletli ve hakkaniyetli şekilde neticelendirilmesi konularında harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

DEVA Parti'li Ekmen, Türkiye futbol liglerinde yaşanan olaylara da işaret ederek, "Türkiye futbol ligleri hiç olmadığı kadar dedikodu ve tartışmalarla ilerliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Türkiye Futbol Ligleri Dedikodu ve Tartışmalarla İlerliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Türkiye Futbol Ligleri Dedikodu ve Tartışmalarla İlerliyor - Son Dakika
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