DEVA Partisi Milletvekili Selma Aliye Kavaf, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin en düşük emekli aylığı seviyesinde olması için kanun teklifi sundu

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin, en düşük emekli aylığı seviyesinde olması için kanun teklifi verdiklerini söyledi.

Kavaf, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün gelinen noktada, sosyal güvenlik sisteminin büyük ölçüde sosyal yardım sistemine dönüştüğünü; çalışanların, emeklilerin, engellilerin ve işsizlerin bu ekonomik çöküntünün altında ezildiğini savundu.

Ülkedeki 16 milyon emeklinin 5 milyonunun çalışmaya devam ettiğini, kayıt dışı çalışanlarla bu rakamın daha da arttığını dile getiren Kavaf, sigorta destek primi ödeyen emeklilerin sayısının 2 milyona ulaştığına, EYT'lilerle birlikte gelecek 3 yılda yaklaşık 3 milyon kişinin daha emekli olacağına dikkati çekti.

Emeklilerin çalışma dönemlerinde ödedikleri sigorta primlerinin karşılığını hak ettikleri ölçüde alamadıklarını öne süren Kavaf, şunları kaydetti:

"İstihdam artışı yeterince olmadığı için 15 milyon emeklinin pay aldığı pastadan 2 milyon EYT'linin eklenmesiyle 17 milyon emekli pay almaktadır. Sonuç olarak emekli aylıkları her geçen gün gerilemekte ve emeklilerimiz fakirleşmektedir. Bugün dul ve yetim vatandaşlarımızla birlikte yaklaşık 10 milyon emeklimizin geliri 10 bin lira altında ya da dolaylarındadır. Tüm bunlar gösteriyor ki 2024 yılı, emeklilerin ezildiği, emeklilerin fakirleştiği, emeklilerin daha da yalnızlaştığı bir yıl olacak. Tüm bunların yanında 16 milyon emeklimize bayram ikramiyesi olarak yalnızca 2 bin lira verilecek. Yılda iki bayram verilen bu tutarın, en az en düşük emekli aylığı seviyesinde olması gerektiği konusunda kanun teklifini, Meclis Başkanlığımıza sunduk."

Kavaf, bugünün çalışanlarının yarının emeklileri olacağına işaret ederek, emekliliğe ilişkin sorunların çözümü için hükümeti cesur ve adil adımlar atmaya davet ettiklerini dile getirdi.