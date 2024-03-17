Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına 11. kez seçildi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Emekli olan bakanlıklara harici personel alınmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesiyle ilgili vatandaşın fedakarlık yaptığını, bu fedakarlığa kamunun da katılacağını belirterek Sağlık Bakanlığı haricinde hiçbir bakanlığa emekli olanların harici personel alınmayacağını söyledi.