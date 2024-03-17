Ankara Spor Salonu'nda yapılan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 15 sandıkta genel başkanlık seçimi için oy kullandı. Oylama sonucunda Devlet Bahçeli, 11. kez parti liderliğine seçildi.
Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, oylamaya 1295 delegenin katıldığını belirterek, Bahçeli'nin tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.
Kurultay, diğer parti organlarının seçimiyle devam edecek. Delegeler, 75 asil 25 yedekten oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) belirleyecek.
Son Dakika › Politika › Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi - Son Dakika
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Turgutreis'in ötekileştirildiğini ve hizmetlerden mahrum bırakıldığını belirtti. Değişim için çalışacaklarını vurgulayan Tosun, Turgutreis'i hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi.
AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Espiye ilçesinde Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadere ile görüşerek, caddeleri gezip esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Temür, Espiye halkından destek istedi ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için istek ve talepleri dinledi.
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir minibüs içerisinde 51 düzensiz göçmen ile birlikte, olayla bağlantılı 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelileri tutuklandı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Mersin'in çeşitliliğine vurgu yaptı ve belediye başkanlığının ideolojik bağnazlığı ve dinsel taassubu kabul etmediğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma masraflarını eleştirdi. Özel, 838 emekli maaşının bir günde Tayyip Erdoğan'ın korunması için harcandığını belirtti ve millete iş, aş lazım olduğunu vurguladı.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırındaki Muratlı Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlerle iftarda bir araya geldi. Vali Ünsal, kahraman Mehmetçiklerle aynı sofrada bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını diledi. Ünsal, askerlere ülkenin sınırlarını koruma görevlerinde başarılar dileyerek, milletin dualarının ve devletin gücünün her zaman yanlarında olduğunu belirtti.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin PKK ile organik bağ kurmasının bedelini sandıkta ödeyeceğini söyledi. Bahçeli, muhalefet partilerinin birbirini yiyip tükettiğini ve CHP'nin güvenilmez siyasetini açığa vurduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da esnaf ve kurumlara ziyaret gerçekleştirdi. Manavoğlu, projelerini anlatarak destek istedi.
DEM Parti'nin Mardin adayı Ahmet Türk, "AK Parti'yle görüşüyor musunuz?" sorusuna "Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz. Onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim mitinglerine devam ediyor. Konya'ya havayoluyla gelen Erdoğan, il protokolü ve partililer tarafından karşılandı. Miting için Kılıçarslan Kent Meydanı'na hareket etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesiyle ilgili vatandaşın fedakarlık yaptığını, bu fedakarlığa kamunun da katılacağını belirterek Sağlık Bakanlığı haricinde hiçbir bakanlığa emekli olanların harici personel alınmayacağını söyledi.
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