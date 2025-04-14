Devlet Bahçeli yeşil ışık yaktı! İlk ziyaret DEM Parti\'nin kalesine olabilir

İmralı çağrısıyla yeni bir süreç başlatan ve şubat ayında kalp kapakçığından operasyon geçirerek uzun süre dinlenme süreci geçiren Devlet Bahçeli, 66 gün sonra vefat yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederek kameraların karşısına çıkmıştı. Son olarak DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan Cumhurbaşkanlığı sarayında Erdoğan'ı ziyaretinin ardından süreç hız kazandı.

DİYARBAKIR ZİYARETİNE YEŞİL IŞIK

Bu gelişmelerin ardından Bahçeli, Diyarbakır'ı ziyaret etmeye yeşil ışık yaktı. Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, konuyla ilgili köşesinde Bahçeli ile konuşmasını yazdı.

Donat'ın köşesindeki ilgili bölümde şu ifadeler yer aldı:

"Meclis... 1 Ekim 2024... DEM milletvekillerine uzatılan zeytin dalı... Bahçeli'nin ilk söylemi: 'Dünyada barış isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamalıyız.' Ve... Uzun, ince yola, Bahçeli'nin döşediği ilk taşlar... Kilitli kapıları açmak için diyalog, sıkılmış yumrukların açılması, gergin yüz hatlarının yumuşaması, iyi niyetli ilişki, irtibat ağlarının tesisi... Bunlar, kilitli kapıları açacak en makul anahtar. Aradan 6.5 ay geçti ve Devlet Bahçeli'ye dedim ki:

-Hayırlısı ile sağlığınıza tamamen kavuşun... Havalar da ısınıyor... Önümüzdeki haftalar... Mayıs... Haziran... Diyarbakır'ın tam zamanı... Bölge sizi bekliyor, birlikte gidebilir miyiz?

Devlet Bey 'Neden olmasın?' dedi. Soruma memnun olmuştu. 'Olabilir' diyerek devam etti.

Olmalı... Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte, bölgeye gitmeliler. Keşke ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel de onlarla birlikte olsa."