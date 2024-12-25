Devlet Memurları Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
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Politika

Devlet Memurları Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi

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TBMM Genel Kurulu'nda devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. .

25.12.2024 22:31
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TBMM Genel Kurulu'nda Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi ve yasalaştı.

8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenleme, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.

TEKLİFİN AYRINTILARI PAYLAŞILDI

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddeleri kapsamında yer alan yönetici görevlerinden alınıp veya bu görevleri sona erip ilgili kadrolara ataması yapılan ve bilahare bu kadrolarındayken memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar memurluğa dönmek isteyenler, haklarında güvenlik soruşturması yapılması ve 2 defadan fazla olmamak kaydıyla bu hükümde yer alan diğer şartlar aranmaksızın ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ayrıldıkları kadrolarına atanacak.

Kanun ile birlikte Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların ya da bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan 6 aydan fazla yurt dışında görevlendirilenlerin memur olan eşlerine 3 yılı aşmamak üzere bunların görev süresince aylıksız izin verilebilecek..

Devlet Memurları Kanunu Teklifi TBMM\'de kabul edildi

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Son Dakika Politika Devlet Memurları Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Memurlar Aç Kalmasın Sakın 22 39 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Çalışıp siz de memur olsaydınız aslanım. Hasetleşmeyin, kıskanmayın. 34 25 Yanıtla
  • Ferhat Aykır:
    Sadece memurlar var bu memlekette verin bakalım bidaha oy alabilcekmisiniz 20 28 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Asgari ücret li den al vergiyi oyları Memurlara her gün hak 6 ayda bir zam Lafada gelince hepimiz aynı gemideyiz Hadi ordan 18 19 Yanıtla
  • ibrahim kırımlı:
    Hükumetin yerinde olsam memurlara zam vermem. Asgari ücretliye yağdırırım. Köylüyü ihya ederim. Devleti işveren olmaktan çıkarırım biz memurların öyle garantileri varki hiç çalışmasak maaş kesin. Zaten size oy da vermiyor vermeyecek hiçbiri!!! 18 10 Yanıtla
  • mu null:
    Çalışırken şu kanun çıkıyor bu avantaj geliyor diye diye söylendiniz ama bir şey vermediniz.40 yıldan sonra ne zaman ki emekli oldum.Anında Seyyanen zam verdiniz.Uzmanlık ve Baş öğretmenlik verdiniz.Çok geç kaldınız çok.Bize de en azından bir kariyer karşılığı olmalıydı.İsteseniz bir kanun değişikliği ile verebilirsiniz.Kariyere hiç önem vermediniz.Herkesi aynı hizaya dizmekle eşitlik olmaz. 3 8 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Önce sözleşmeli-kadrolu ayrımı yapıp. Sözleşmeliye hak vermeyerek mağdur edip sonra da size hak verdik demek tam bir akp kurnazlığıdır. İnsanların aptal. yerine konulması ne acı 3 1 Yanıtla
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