Devrim Muhafızları ABD'ye yeni silahlar ve savaş coğrafyası konusunda gözdağı verdi

Devrim Muhafızları ABD'ye yeni silahlar ve savaş coğrafyası konusunda gözdağı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'nin çatışmayı tırmandırması halinde savaşın coğrafyasını değiştireceklerini ve sahaya yeni silahlar süreceklerini söyledi. Muhibbi, hedeflerin değişebileceğini ve uzun vadeli savaşa hazır olduklarını belirtti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini belirterek "Savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz. Sahaya yeni kapasitelere sahip yeni silahlar süreceğiz. Dünya silahlarımızın gücüne ve isabet kabiliyetine tanık olacak ve hayrete düşecek" uyarısında bulundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'ye gözdağı verdi. İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) haberine göre; ABD'nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini belirten Muhibbi, "Savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz. Sahaya yeni kapasitelere sahip yeni silahlar süreceğiz. Dünya silahlarımızın gücüne ve isabet kabiliyetine tanık olacak ve hayrete düşecek" dedi. DMO'nun yeni hedeflere odaklanabileceğini aktaran Muhibbi, "Hedeflerimiz eskisiyle aynı olmak zorunda değil" ifadelerini kullandı. Muhibbi, DMO'nun uzun vadeli bir savaşa hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
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