DHMİ'nin Avrupa Destekli Projeleri - Son Dakika
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DHMİ'nin Avrupa Destekli Projeleri

DHMİ\'nin Avrupa Destekli Projeleri
27.06.2026 11:46
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DHMİ, Avrupa Birliği destekli yapay zeka ve hava trafik yönetimi projelerini başarıyla tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ'nin Avrupa Birliği destekli uluslararası havacılık araştırma ve geliştirme projelerinde etkin rol üstlendiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ), Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi (SESAR Joint Undertaking-SESAR JU) koordinasyonunda yürütülen 'Kentsel ve Kritik Alanlarda Yapay Zeka Destekli İnsansız Hava Araçları Operasyonları İçin Bütüncül ve Dinamik Bir Sistem Geliştirilmesi (AI4HyDrop)' Projesi'ni başarıyla tamamladığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, DHMİ'nin paydaşları arasında yer aldığı 'Uyumlu Birlikte Çalışabilirlik İçin Hizmet Platformunda Hava Trafik Yönetimi Operasyonları (ATM Operations on Service Platform for Harmonised Interoperability-ATMOSPHER)' Projesi'nin de Avrupa Birliği desteği almaya hak kazandığını açıkladı.

DHMİ'nin Avrupa Birliği destekli havacılık araştırma ve geliştirme projelerinde etkin rol üstlendiğini belirten Uraloğlu, yapay zeka destekli insansız hava aracı operasyonlarından yeni nesil hava trafik yönetimi sistemlerine kadar geniş bir alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Uraloğlu, 2023-2026 dönemini kapsayan AI4HyDrop Projesi kapsamında kentsel alanlarda yapay zeka tabanlı yarı dinamik hava sahası çözümlerinin geliştirildiğini belirterek "Proje çerçevesinde uçuş öncesi otonom uçuş planlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve öneri sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Kentsel kritik bölgelerde insansız hava araçlarının ses, radyo frekansı ve görsel izlerinin takip edilmesi, uçuş izin uygunluğunun izlenmesi ve operatör iletişiminin sağlanmasına yönelik teknolojik altyapılar geliştirildi" dedi.

Türkiye'den DHMİ ve İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) yer aldığı projede farklı ülkelerden çok sayıda kurumun birlikte çalıştığını ifade eden Uraloğlu, proje çıktılarının Türkiye'nin gelecekteki insansız hava araçlarına sağlanacak hava trafik yönetimi sistemlerine yönelik bilgi birikimine önemli katkılar sunacağını kaydetti.

AI4HyDrop Projesi'nin başarıyla tamamlanmasının ardından DHMİ'nin yeni bir SESAR projesinde daha yer almaya hak kazandığını belirten Uraloğlu, ATMOSPHER Projesi'nin SESAR JU teknik yeterlilik kriterlerini başarıyla karşılayarak Avrupa Birliği desteği almaya hak kazandığını söyledi.

Uraloğlu, DHMİ'nin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) BİLGEM'in de yer aldığı proje konsorsiyumunun Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) ile birlikte Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya'nın hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürüteceğini belirtti.

"ATMOSPHER Projesi ile, Avrupa hava trafik yönetim sistemleriyle uyumlu yenilikçi çözümler geliştirilmesini hedefliyoruz"

Proje kapsamında Uçuş Rotası Tabanlı Operasyonlar (Trajectory Based Operations-TBO) ile Hava Sahası Talep-Kapasite Dengeleme (Demand Capacity Balance-DCB) alanlarında yeni nesil dijital hava trafik yönetimi platformlarının geliştirileceğini ifade eden Uraloğlu, "ATMOSPHER Projesi ile hava trafik yönetiminde ülkeler arası koordinasyonun güçlendirilmesini, operasyonel verimliliğin artırılmasını ve Avrupa hava trafik yönetim sistemleriyle uyumlu yenilikçi çözümler geliştirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Yapay zeka destekli insansız hava aracı operasyonlarından dijital hava trafik yönetimine uzanan geniş bir alanda yürütülen projelerin Türkiye'nin havacılık teknolojileri alanındaki yetkinliğini güçlendirdiğini vurgulayan Uraloğlu, "DHMİ'nin Avrupa Birliği destekli araştırma ve geliştirme projelerinde aktif şekilde yer alması, uluslararası iş birliklerimizi güçlendirirken ülkemizin havacılık teknolojilerinin geliştirilmesine sunduğu katkıyı da artırıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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