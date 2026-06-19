Dijital Dünya ve Gelecek: Sempozyum Yapıldı - Son Dakika
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Dijital Dünya ve Gelecek: Sempozyum Yapıldı

Dijital Dünya ve Gelecek: Sempozyum Yapıldı
19.06.2026 14:41
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, dijitalleşme ve yapay zeka konularında uyarılarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Sizin dert ortağınızın yine sizin gibi insanlar olması lazım. Bütün her şeyinizi yapay zekaya, dijital dünyaya açmayın. Dünya sanayi devriminden sonra çok önemli bir aşamadan geçiyor. Her şey dijitale geliyor." dedi.

Kentte üniversite öğrencilerine yönelik "Dijital Dünyanın Kullanıcıları: Üniversiteler Arası Öğrenci Sempozyumu" Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çeşitli üniversitelerden öğrencilerin konuşmacı olarak katıldığı programda, dijitalleşmenin hayattaki yeri, yapay zeka teknolojileri, dijital etik, mahremiyet, eğitim ve geleceğin dünyasına ilişkin birçok konu ele alındı.

İki oturumda gerçekleşecek sempozyumun ilk oturumuna Vali Hamza Aydoğdu başkanlık yaptı.

Bakan Yardımcısı Dönmez, burada yaptığı konuşmada, böyle etkinliklerde öğrencilerin yarışmalara hazırlanırken hem motive olduğunu hem de bilgi edindiklerini söyledi.

Dijitalleşmenin getirdiği yararlar kadar dikkatli olunması gereken unsurların da olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Dijital dünyanın kullanıcıları, burada kullanıcı olmaktan kastımız aynı zamanda geliştirici olmanız. Türkiye'de milyonlarca oyun oynayan kullanıcı var. Bunların içinde bu oyunları sonradan geliştirip satanlar, bu işten para kazananlar var. Bunun dışında arkadaşlar, bu dijital dünya, oyun dünyasının sizi kapsayıp adeta dünyaya kapatmasına lütfen müsaade etmeyin. Gerçek dünyadan lütfen kopmayın. Bunun bilincinde olarak bizim bu dünyada, bu dijital dünyada varlığımızı sürdürmemiz lazım. Türkiye'nin gençlerinin özellikle teknoloji geliştirmede çok önemli işlevleri olması lazım. Kullandığımız birçok yazılım yabancı. Bunların yerlilerinin geliştirilmesi, yerlilerini geliştiren arkadaşların da desteklenmesi lazım."

"Sanayi devrimini ıskaladık ama teknoloji devrimini ıskalamamamız lazım"

Dönmez, Türkiye'de mikroçip tasarımlarının gelişmesinin gerektiğini ifade ederek, "Sanayi devrimini ıskaladık ama teknoloji devrimini ıskalamamamız lazım. Aslında çok maliyetli bir şey de değil. Sizin dert ortağınızın yine sizin gibi insanlar olması lazım. Bütün her şeyinizi yapay zekaya, dijital dünyaya açmayın. Dünya sanayi devriminden sonra çok önemli bir aşamadan geçiyor. Her şey dijitale geliyor. Yapay zeka birçok şeyi değiştiriyor. Yapay zeka ve dijital uygulamalara kendimizi kaptırmamamız lazım. Gençlerin sosyallik konusunda da bence önemli şeylere dikkat etmesi lazım. Aranızdaki ilişkiyi hiçbir zaman bitirmeyin. İnsan insana muhtaç, muhakkak sosyalleşin." diye konuştu.

İkinci oturumuna da EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'in başkanlık edeceği sempozyumda, sunum yapan öğrencilere 50 bin lira ödül verilecek.

Programa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurumlarının müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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