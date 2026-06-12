Dijital Ekonomi Anlaşması Onaylandı

'BİR ÜLKENİN VERİ AÇIKLARI VARSA BÜTÜN ÜYELERİN VERİLERİNİ KORUMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Genel Kurul'da, 'Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine geçildi. Teklif ve rapor üzerine ilk sözü alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, "Bu bir dijital ekonomi ortaklık anlaşması. Burada bazı yapısal riskler var, bazı tehditler var. Nedir onlar mesela? Yapay zeka kimlik sahtekarlığı üzerinde yapılacak olan, bu dijital platformda yapılacak olan bazı girişimler olabilir. Bununla ilgili güvenlik endişelerinin giderilmesi olmazsa olmaz koşuldur. Aynı zamanda deepfake üretimi gibi şu anda da hepimizin muzdarip olduğu ve sosyal medyada sıkça kullanılan bu alanlarda da maalesef aynı sıkıntılar devam ediyor. Otomatik dolandırıcılık, büyük ölçekli veri istismarı gibi şu anda yine tartışılan konular üzerinde de bizim endişelerimizin olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu anlaşma sınır ötesi veri akışlarının hızlanmasını temin edecek ancak üye ülkeler arasında bu verilerin sağlıklı bir şekilde iletilmesi, her ülkede aynı standartların olmasının temin edilmesi gerekir. Yani bir ülke veri güvenliğine çok büyük önemler veriyor olabilir ama diğer ülkede veri açıkları varsa, sistemde açıklar varsa bunu korumak, bütün üyelerin verilerini korumak mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

'İYİ PARTİ OLARAK DESTEKLİYORUZ'

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ise Türk Devletleri Teşkilatının sıradan bir uluslararası örgüt olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk dünyasıyla ilişkilerinde daha proaktif, daha planlı ve daha stratejik bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini düşünüyoruz. Türk dünyasının dış politikamızın tali başlıklarından biri değil temel öncelik alanlarından biri olması gerektiğini ifade ediyoruz çünkü Türk dünyasının güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi anlamına gelmektedir. Türk dünyasının refahı, Türkiye'nin refahına katkı sağlar, Türk dünyasının istikrarı, Türkiye'nin güvenliğini destekler. Bu anlayışla, Türk devletleri arasındaki iş birliğini derinleştiren her türlü yapıcı girişimi desteklemeyi milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla baktığımızda, görüşmekte olduğumuz anlaşma dijital ekonominin geliştirilmesine yönelik önemli bir adımdır ve biz İYİ Parti olarak destekliyoruz" diye konuştu.

'TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINA ÜLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AĞINA OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK'

Anlaşmanın Türk Devletleri Teşkilatı arasındaki ilişkiyi güçlendireceğini kaydeden MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Bu anlaşma ülkemiz mal ve hizmet ihracatlarına finansman imkanlarının bulunduğu bazı fırsatları da beraberinde getirebileceği gibi, bu kapsamda ülkemizin bilişim ve yazılım şirketleri açısından pazara giriş fırsatları oluşturabileceği ve anlaşmanın dijital ticaret bağlamında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ticari faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde ve artarak devam etmesine olumlu katkıda bulunacağı öngörülmekte ve eyleme dönüştürülmektedir. Dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, göz bebeğimiz Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasındaki bu yakın ilişki ağına olumlu katkı sağlayacağına inandığımız bu ortaklık anlaşmasına destek vereceğimizi ifade ediyorum" dedi.

'EVET, OYU VERECEĞİZ'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise "Görüşmekte olduğumuz uluslararası anlaşma Türk Devletleri Teşkilatına üye devletlerarasında dijital ekonomi alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Dijital dönüşümün, yapay zekanın ve teknoloji odaklı kalkınmanın öne çıktığı bir dönemde kardeş ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi elbette önemlidir. CHP olarak Türkiye'nin uluslararası arenada siyasi, sosyal ve ekonomik gücünü artıran bütün anlaşmalara olumlu yaklaşıyor, bu anlaşmalar Orta Asya'da akrabalık bağlarına sahip olduğumuz Türki Cumhuriyetlerle olduğu zaman daha da hassas davranıyoruz. Çünkü bu bölgeye yönelik iş birliğimize de özel bir değer veriyoruz. Nitekim bu anlaşmaya da evet oyu vereceğiz. Keşke iktidardaki hükümet de bizim gösterdiğimiz özeni benimseyebilse ve bu ülkelerle olan siyasi bağlarımızı biraz daha derinleştirebilseydi" değerlendirmesinde bulundu.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Siyasi parti temsilcilerinin teklif üzerine yaptığı değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, teklifi oylamaya açtı. Oylama sonucunda teklif kabul edildi.

GENEL KURUL KAPANDI

Ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi 16 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı.