Dijital Tehditler: Çocuklar için Sınır Şart - Son Dakika
Dijital Tehditler: Çocuklar için Sınır Şart

05.03.2026 20:29
Prof. Dr. Odabaşı, TBMM'de dijital risklere dikkat çekerek çocuklar için sınır koymanın önemini vurguladı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, dijital mecralarda çocuklara yönelik risklere dikkat çekerek, "Çocuklar için maalesef yaşa uygun içeriğimiz yok. Şu anda Emniyet Müdürlüğü tarama yapsın; 17 yaş altı bir dolu çocuk uygunsuz sitelerde. Çocuklarımız için yapacağımız en önemli şey sınır koymak" dedi.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda görevli 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Erden Şahin, milletvekillerine sunum yaptı. Şahin, daire başkanlığının 2011 yılında kurulduğunu hatırlattı ve önleyici birim ile destek birimi olarak faaliyetlerinin bulunduğunu ekledi. Şahin, "Bizim 17 başlık altında bakmış olduğumuz suçlar var. Bunların haricindeki suçlarla alakalı soruşturma birimimiz değil, önleme birimimiz tarafından internet ortamında gerçekleşen konularla alakalı yapmış oldukları sanal devriye faaliyetleri var. Aslında herkesin görebileceği, herkesin tespit edip yapabileceği konularla alakalı eğer bir suç içeriği olduğu değerlendirilen bir husus varsa buna büyük de karışsa küçük de karışsa ilgili bulunduğu ile göndermekle mükellef bir çalışma yürütmektedir. Öncelikle kendi görev alanımıza giren hususlarla alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Adli Bilişim Şube Müdürlüğümüz bulunmakta. Bu yapılan çalışmalarda, operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde daha fazla delile ulaşmak, suç organizasyonlarını ortaya çıkarmak için çalışmalar yürütmekte ve destek birimlerimiz bulunmaktadır" diye konuştu.

'GEÇEN SENE 15 MİLYON 213 BİN KİŞİYE ULAŞILDI'

2020 yılından itibaren SİBERAY'ın tüm vatandaşlara hizmet ettiğini belirten Şahin, "Vatandaşlarımıza yönelik öncelikle bilinçli ve güvenli internet kullanımı ile alakalı Milli Eğitim Bakanlığıyla yapmış olduğumuz protokolle; 2020 yılından itibaren başladığımız bu çalışmada şu anda 54 ilde 150 okulda SİBERAY kulüplerimiz bulunmaktadır. Burada okul çağındaki çocuklara Milli Eğitim Bakanlığından onay alınmış, sunumlar gösterilmekte ve çocuklar kendilerini nasıl güvenli hissederler, bu ortamlara nasıl dikkat edilmesi gerektiğiyle alakalı çalışmalar yapılmaktadır. Ebeveynlere ve yaşlara göre, bütün her şeye göre hazırlamış sunumlarımız var. Bunlar SİBERAY'ın kendi sitesinde de indirilebilir şekilde bulunmaktadır. Geçen sene yapılan çalışmalarda 15 milyon 213 bin 248 kişiye ulaşıldı. SİBERAY faaliyetleriyle alakalı izleme yapılmıyor ancak Önleme Şube Müdürlüğümüzde 7-24 çalışan sanal devriyelerimiz tarafından sürekli olarak bu alanda bütün vatandaşlarımızın karşısına çıkabilecek, herkesin internetten görebileceği suçları görüp onlarla alakalı ilgili savcılıklara bildirmek üzere çalışmalar yapılmaktadır. Bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmak için il birimlerimize gönderiyoruz. Konu biraz önce de söyledim, çocukla alakalı bir konuysa bunu ildeki Asayiş Daire Başkanlığında ildeki çocuk şubeye gönderiliyor" dedi.

'ÇOCUKLAR İÇİN MAALESEF YAŞA UYGUN İÇERİĞİMİZ YOK'

Ardından Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, sunum yaptı. Odabaşı, dijitalde yaşanan vakalarla ilgili suç örneklerinden anlattı ve dijital mecralarda çocuklara yönelik risklere dikkat çekerek, "Çocuklar için maalesef yaşa uygun içeriğimiz yok. Çocukları biz suçluyoruz, bundan suçlu durumuna düşüyorlar. Bakın, şu anda Emniyet Müdürlüğü böyle bir tarama yapsın; 17 yaş altı bir dolu çocuk uygunsuz sitelerde. Çünkü çocukların içeriye girmelerine izin var. Mahremiyet ve sınır ihlali var. Bakın, küçük bir şey gibi gözüken sınırlar çok önemli şeydir. Trafik cezalarında drift atma cezası var, 140 bin. Kaç kişi drift atar yolda? de ki, 'Ayda bin kişi drift atsın' ama ayda 1 milyon kişi dönüş sinyali vermeden dönüyor; bu küçücük sınırın cezası yok. Bizim de çocuklarımız için yapacağımız en önemli şey sınır koymak. Çocuklarımız için gittikçe azalan bir sınır oldu. Üçüncüsü, manipülasyon ve ikna yoluyla suça itilen çocuklarımız var. Çocukları bir gruba ait olma duygusuyla yakalayıp o gruba ait olmanın getireceği avantajları onlara birer lüks olarak sunarak çocukların manipülasyon ve ikna yoluyla suça itilmesi var. Dördüncüsü, duygusal bağımlılık oluşturma. Bu yapay zekayla çok daha tehlikeli hale geldi. Bir sanal karakterde, bir avatarda huzur bulan çocuklarımız olacak, evdeki kavgadan kaçan ve de cinsel tercihleri bu yüzden etkilenen ve hemen etiketlenen çocuklarımız olacak; bunlara da dikkat etmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

'ÇOCUK PEDOFİLİ LOBİSİNİN ELİNDEN GEÇMEYEN ÇOCUK I YOK'

Çocukların sosyal mecralarda fotoğraflarının paylaşılmaması gerektiğini aktaran Odabaşı, "Bu çocuk pedofili lobisinin elinden geçmeyen, filtresinden geçmeyen çocuk fotoğrafı yok; bu kadar net söyleyebilirim. Yani bu pedofili lobisi Türkiye'de; yıllarca BTK'yla beraber çalıştık, biliyoruz yani nerelerde ne olduğunu; İncek'te çok çalıştım, oralardan biliyorum. Bugün Elazığ'dadır, yarın Tokat'tadır, ertesi gün Maraş'tadır, 'server' taşır bu pedofili lobisi. Bu pedofili lobisi bütün dünyanın polis, FBI'ıyla, ECPAT'ıyla, MİT'iyle beraber çalışılan bir konu. Beraber çalışıldığı halde bununla baş edemiyorlar. Bunu söylüyoruz mesela, velilerin umurunda değil. Bu velileri zapt etmek bir iş, aileleri zapt etmek bir iştir. Ailelerin dijitalleşme konusunda risk algısı sıfır. Bu ailelerin gözü kara bir şekilde, bunların hepsi tav olmuş ama kendileri de aynı şekildeler" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

