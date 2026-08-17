Dijital Vatan Akademisi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Vatan Akademisi Başladı

Dijital Vatan Akademisi Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Dijital Vatan Akademisi' programının önemini vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli birlik, beraberlik, dayanışma, vatanseverlik, vatanın bütün unsurlarına birlikte sahip çıkma gibi konular bizim için çok önemli" dedi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Dijital Vatan Akademisi' eğitim programı, bugün başladı. 17-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek programın açılışına; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Dijital Vatan İletişim Koordinatörü Serdar Arseven ve öğrenciler katıldı. Dijital iletişim, medya ve içerik üretimi alanlarında etik ve hukuki bilince sahip sorumlu bireyler yetiştirilmesinin hedeflendiği akademide, gençlerin dijital çağın sorumluluklarıyla buluşturulması amaçlanıyor.

'VATANI ANLAMLI HALE GETİREN MİLLETTİR'

Bakan Tekin, göreve başladığı 2023 yılından bu yana milli birlik ve beraberlik konularına önem verdiğini belirterek, "2023 yılı Haziran ayında Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladık. Aslında vatanı vatan olarak anlamlı hale getiren millet, ama milleti de bir değer olarak anlamlı hale getiren şey arkasındaki ortak değerler, birlik, beraberlik ve benzeri konular. Dolayısıyla ben başladığım günden beri bu ülkede milli birlik, beraberlik, bu konulara atıfta bulunuyorum. Bunun önünde, bunun temin edilmesinin önünde engel olarak duran şeylerle mücadele etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'EMANETİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocukların eğitiminde önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, "Çünkü herkes çocuğunu henüz daha 66 aylıkken Milli Eğitim Bakanlığı'na emanet ediyor ve 12 yıl boyunca biz bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz, bu emaneti yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim müfredatımızın içeriği, bizim inşa ettiğimiz kavramsal çerçeve çok önemli. Bu kavramsal çerçeveyi inşa ederken de milli birlik, beraberlik, dayanışma, vatanseverlik, vatanın bütün unsurlarına birlikte sahip çıkma gibi konular bizim için çok önemli" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN 'SİBER VATAN' MESAJI

Programda ayrıca İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin gönderdiği mesaj okundu. Çiftçi, mesajında, siber güvenliğin milli egemenliğin dijital alandaki devamı olduğunu vurguladı. Çiftçi, 2026 yılının ilk 7 ayında siber suçlara yönelik 3 bin 912 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Siber Vatan'da suçluya görünmezlik, suça dokunulmazlık yoktur. Vatan yalnızca üzerinde yaşadığımız toprak değildir. Vatan; milli irademiz, bağımsızlığımız, kimliğimiz, kültürümüz, devletimiz, toplumsal haklarımız ve geleceğimizdir. Bugün devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın kişisel bilgileri, finansal sistemlerimiz, haberleşme altyapımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarının önemli bir bölümü dijital ortamlarda bulunmaktadır. Dolayısıyla, vatan savunması artık yalnızca kara sınırlarımızda, denizlerimizde ve hava sahamızda yürütülmüyor. ve bizim kimliğimizin ve dijital bilgilerimizin bulunduğu Siber Vatan'da da kesintisiz biçimde devam ediyor" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI SİBER VATAN'IN YÜZYILI YAPACAĞIZ'

Siber Vatan'ı teknik sistemlerden oluşan sanal bir alan olarak görmediklerini işaret eden Çiftçi, "Siber Vatan, bilgi egemenliğimizin ve kamu düzenimizin dijital alandaki devamıdır. Sınır güvenliği neyse, veri güvenliği de odur. Vatanın sınırı payitahtta, egemenliğin sınırı devletin ulaştığı yerlerdedir. Devlet aklı teknolojiyle güçlenir, teknoloji insanı koruduğu ölçüde anlamlıdır. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda güvenli, bağımsız ve güçlü bir Siber Vatan'ın yüzyılı yapacağız. Kendi teknolojisini üreten, kendi verisini koruyan, kritik altyapılarına hükmeden, dijital suçlarla etkin mücadele eden ve çocuklarını dijital tehlikelere karşı bilinçlendiren bir Türkiye inşa ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dijital Vatan Akademisi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Tam 10 ton Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
İBB yetkilisinin acı sonu: Genç şehir plancısı Japonya uçağında hayatını kaybetti İBB yetkilisinin acı sonu: Genç şehir plancısı Japonya uçağında hayatını kaybetti

13:08
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
12:58
Fenerbahçe’den Romelu Lukaku kararı
Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kararı
12:21
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
11:29
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
11:14
Bakan Memişoğlu’na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi
Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 15:46:26. #7.13#
SON DAKİKA: Dijital Vatan Akademisi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.