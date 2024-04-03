İzmir'in Dikili ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan adayı Kemal Doyuran, seçim sonuçlarına itiraz etti.
Doyuran, yaptığı açıklamada ilçedeki oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulunduklarını ifade etti.
Dikili'de kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Adil Kırgöz 11 bin 867, Bağımsız adayı Kemal Doyuran 11 bin 154 oy almıştı.
Son Dakika › Politika › Dikili'de Bağımsız Aday Kemal Doyuran Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti - Son Dakika
Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Beldesi'nde seçim öncesi yaklaşık 15 kişinin tabanca ve uzun namlulu silahlarla havayı adeta taradıkları görüntüler savaş alanlarını aratmazken jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. AK Parti'den seçilen belediye başkanının yakınları ile DEVA Partisi'nin adayının yakınları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve güvenlik önlemleri alındı. İlçe genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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