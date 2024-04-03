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Dikili'de Bağımsız Aday Kemal Doyuran Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti - Son Dakika
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Politika

Dikili'de Bağımsız Aday Kemal Doyuran Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

Dikili\'de Bağımsız Aday Kemal Doyuran Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

İzmir'in Dikili ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan adayı Kemal Doyuran, seçim sonuçlarına itiraz etti. Doyuran, ilçedeki oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulunduklarını açıkladı. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Adil Kırgöz 11 bin 867, Bağımsız adayı Kemal Doyuran ise 11 bin 154 oy almıştı.

03.04.2024 09:51  Güncelleme: 09:54
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İzmir'in Dikili ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan adayı Kemal Doyuran, seçim sonuçlarına itiraz etti.

Doyuran, yaptığı açıklamada ilçedeki oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Dikili'de kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Adil Kırgöz 11 bin 867, Bağımsız adayı Kemal Doyuran 11 bin 154 oy almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Dikili'de Bağımsız Aday Kemal Doyuran Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dikili'de Bağımsız Aday Kemal Doyuran Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti - Son Dakika
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