DİKO Milletvekili Pandelidis, dönüşümlü başkanlığı kabul etmediklerini söyledi - Son Dakika
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DİKO Milletvekili Pandelidis, dönüşümlü başkanlığı kabul etmediklerini söyledi

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GKRY lideri Hristodulidis'in müzakerelerin Crans-Montana'da kaldığı yerden devam etmesi yaklaşımı koalisyon ortakları arasında görüş ayrılığına yol açtı. DİKO'dan Pandelidis, dönüşümlü başkanlığı kabul etmediklerini ve siyasi eşitliğin farklı yöntemlerle sağlanabileceğini söyledi.

Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs müzakerelerinin Crans- Montana'da kaldığı yerden devam etmesi yönündeki yaklaşımı, koalisyon ortakları arasında görüş ayrılığına neden olurken, Demokrat Parti (DİKO) dönüşümlü başkanlığa karşı olduğunu açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs meselesinde müzakerelerin 2017 yılında Crans-Montana'da kaldığı yerden devam etmesi yönündeki yaklaşımı, kendisini destekleyen siyasi partiler arasında görüş ayrılığını ortaya çıkardı. Demokrat Parti (DİKO) Milletvekili Hrisis Pandelidis, "Dönüşümlü başkanlığı kabul etmiyoruz" açıklamasıyla Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğiyle bağlantılı önemli başlıklardan birine karşı olduklarını vurguladı.

Rum basınında yer alan haberlere göre Pandelidis, katıldığı bir radyo programında, geçmiş müzakerelerde sağlanan uzlaşıların yeniden görüşülebileceğini belirterek, "Elbette her şeyi yeniden müzakere edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bunun müzakerelerin sıfır noktasından başlatılması anlamına gelmediğini belirten Pandelidis, DİKO'nun daha önce görüşülen belirli düzenlemelere itiraz etme hakkı bulunduğunu savundu. Rum milletvekili, siyasi eşitliğin dönüşümlü başkanlık dışında farklı yöntemlerle de sağlanabileceğini belirterek, partisinin bu konudaki itirazını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: İHA
MilletvekiliDiplomasiPolitikaMontanaDünyaSon Dakika

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