Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat vergi usul kanununa muhalefetten tahliye edildi

Politika

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu pek çok kişi 5 Kasım'dan bu yana tutuklu olarak yargılanıyor. Avukat Hüseyin Kaya, Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hitaben mektup yazdığını açıkladı.

VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFETTEN TAHLİYE

Geçtiğimiz günlerde, 'Kara para aklamak', 'vergi usul kanununa muhalefet' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek' suçlamalarıyla tutuklu bulunan Polat çifti ve diğer tutuklular, 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan tahliye edildi. Ancak savcı, diğer suçlamalar için dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiği gerekçesiyle tutukluluklarının devamına karar verdi. 10haber'den Miray Tamer'in haberine göre Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, bunun 'yerinde ama çok gecikmiş bir karar' olduğunu söyledi.

DİLAN POLAT'IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YAZDIĞI MEKTUP

Öte yandan Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hitaben mektup yazdığını söyleyen Avukat Hüseyin Kaya, bunun gönderilmesine karşı çıktığını ifade ederek, "Ben gönderilmesini istemedim. Çünkü yeterli derecede, Sayın Cumhurbaşkanı'nın duyacağı şekilde biz avukat olarak medyada zaten konuşuyor, değerlendirme yapıyoruz. Bir mektubun etkili olmasını değil de, hukukun etkili olmasını istediğimiz için." dedi.