Dinç: Gazze'ye Yardımlar Kısıtlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Dinç: Gazze'ye Yardımlar Kısıtlanıyor

11.02.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Milletvekili Dinç, yardım eksikliğinin bilinçli olduğunu ve soykırımın sürdüğünü vurguladı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'ye yardımların yeteri kadar ulaştırılamadığını belirterek, "Ortaya çıkan bu tablo yardımların bilinçli şekilde kısıtlandığını, açlık ve yoksulluğun bir silah olarak kullanıldığını bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de soykırımın devam ettiğini söyledi. İsrail'in ateşkese uymadığını anlatan Dinç, bu nedenle Gazze'ye yeteri kadar yardım malzemesi ulaştırılamadığını aktardı.

Yardımların bilinçli bir şekilde kısıtlandığını belirten Dinç, "Ortaya çıkan bu tablo yardımların bilinçli şekilde kısıtlandığını, açlık ve yoksulluğun bir silah olarak kullanıldığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bölge ülkeleri tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Mevcut şartlar altında direnişi silahsızlandırmaya yönelik bir plan fiilen soykırıma hizmet anlamına gelecektir." ifadelerini kulandı.

Öğrencilerin kapsamlı bir af beklediğini ileri süren Dinç, "Anayasal hak olan eğitim hakkı, üniversitelerle ilişiği kesilmiş bu öğrencilerimiz tekrardan bir af istiyor. 'Bir kısım öğrencileri affedelim, bir kısmı kalsın değil' biz kapsamlı öğrenci affı diyoruz." diye konuştu.

Fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro verilmesi gerektiğini aktaran Dinç, fizyoterapistlerin de atama beklediğini anlattı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Milletvekili, Politika, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Dinç: Gazze'ye Yardımlar Kısıtlanıyor - Son Dakika

Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı

18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:03:42. #7.11#
SON DAKİKA: Dinç: Gazze'ye Yardımlar Kısıtlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.