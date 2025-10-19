Dinçer Solmaz, CHP Çorum İl Başkanı Seçildi - Son Dakika
Dinçer Solmaz, CHP Çorum İl Başkanı Seçildi

Dinçer Solmaz, CHP Çorum İl Başkanı Seçildi
19.10.2025 22:16
CHP Çorum 39. Olağan İl Kongresi'nde Dinçer Solmaz yeniden İl Başkanlığına seçildi.

CHP Çorum 39. Olağan İl Kongresi'nde Dinçer Solmaz yeniden seçildi.

Kentteki bir düğün salonunda yapılan kongrede 472 delege oy kullandı.

Yapılan seçim sonucunda Av. Dinçer Solmaz yeniden CHP Çorum İl Başkanlığına seçildi.

Kongreye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu da katıldı.

Solmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Arzum Meryem Akdoğan, Güngör Atak, Kamil Çil, Cemal Demir, Hande Duran, Kemal Dümenci, Umut Eke, Önder Göcen, Şemsi Gökay, Arap Gürlek, Kenan Kalender, Natiye Kalender Eryücel, Duran Keçeci, İsmail Koparan, Cemal Kurt, Gülay Özbal, Garip Özgür, Emine Özten, Feza Piroğlu Ünaldı, Utku Sinğil, Kenan Sir, Fikret Can Söner, Şenol Sünnetçi, Filiz Uygar Arslan, Vahap Ünal, Hamdullah Uğur Yağmur ve Çağdaş Yalçın.

Kaynak: AA

