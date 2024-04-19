Diplomatik kaynaklar: "Görüşmede 17-18 Nisan 2024 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi'nde ülkemize ilişkin kabul edilen kararların sonuçları değerlendirilmiştir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Diplomatik kaynaklardan: AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararlar değerlendirildi - Son Dakika
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, anayasa mahkemelerinin temel görevinin hak ve özgürlükleri korumak olduğunu belirterek, "Hak eksenli yorum ve yaklaşım bugün Anayasa Mahkemesinde hakim paradigmadır. Bu değişimi, dönüşümü biz hep birlikte gerçekleştirdik." dedi. AYM Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen veda törenine Arslan'ın yanı sıra Yüksek Mahkemenin yeni Başkanı Kadir Özkaya, AYM üyeleri ve personeli katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılı faaliyet raporunu İBB Meclisine sundu. İmamoğlu, raporda yapılan yatırımları ve hizmetleri detaylı bir şekilde açıkladı. Ayrıca, İBB'nin iştirak şirketlerinin 2023 yılını karla kapattığını belirtti.
Niğde'de yapılan bir operasyonda, bir kamyonda yapılan aramada 99 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı. Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonu gerçekleştiren polislere teşekkür ederek, il genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk savunma sanayisinin ürettiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'lar ile T-70 NEFES helikopterlerinin orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir güç olduğunu belirtti. Yumaklı, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu ve orman yangınlarıyla daha çok mücadele edileceğini söyledi. Ayrıca, orman teşkilatının teknoloji odaklı mücadelede önemli bir aşamaya geldiğini vurguladı.
Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 33.970'e yükseldiğini açıkladı.
Mardin'de Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve koordinasyon gerektiren konular ele alındı.
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Şehitler Haftası sebebiyle şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret ederek, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Başkan Özdemir, ziyaretlerde şehit ailelerine ve gazilere her zaman destek olacaklarını belirtti.
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