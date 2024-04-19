Diplomatik kaynaklardan: AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararlar değerlendirildi - Son Dakika
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Politika

Diplomatik kaynaklardan: AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararlar değerlendirildi

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin AB'ye ilişkin kabul edilen kararların sonuçlarının değerlendirildiği bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtti. Görüşme, 17-18 Nisan 2024 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi'nde alınan kararların sonuçlarının incelendiği bir platform sağladı.

19.04.2024 16:37
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Diplomatik kaynaklar: "Görüşmede 17-18 Nisan 2024 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi'nde ülkemize ilişkin kabul edilen kararların sonuçları değerlendirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Hükümet, Türkiye, Brüksel, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Diplomatik kaynaklardan: AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararlar değerlendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diplomatik kaynaklardan: AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararlar değerlendirildi - Son Dakika
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