Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız: Türkiye, İsrail\'in Harem-i Şerif\'teki hukuk dışı eylemlerini kabul etmiyor

Dilan Polat'a özenen bir isim daha! Lüks aracın tepesine çıkıp dolarları etrafa saçtı

Kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde olan Dilan Polat'a özenen çok sayıda kişi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşırken, bugün internete düşen bir video da büyük ses getirdi. Lüks aracının tepesine çıkan bir kadın, dans ederek elindeki dolarları etrafa saçtı. Görüntülerde kadının daha sonra ise belindeki silahı çıkararak aracının üstüne koyduğu görülüyor.