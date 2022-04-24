Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi

24.04.2022 20:53
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretinin ikinci ayağı olan Brezilya'da temaslarına devam ediyor. Sao Paulo'da iş insanlarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, "Brezilya ile ticari ilişkilerimizi daha da artıracak adımları ve yatırım imkanlarını ele aldık" dedi. - BRASILIA

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arka kapı diplomasisi işliyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arka kapı diplomasisi işliyor Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillon ile bir araya geldi Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillon ile bir araya geldi

Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Brezilya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
20:47 Ekrem İmamoğlu "Lale Bayramı" etkinliğinde konuştu: İnsanlar mülteci olup vatanlarından göç etmek zorunda kalmasın
20:32 Sedat Peker sessizliğini bozdu! İşte uzun süre sonra yaptığı paylaşımlar
20:31 6'lı masa 3. kez bir araya geldi! Gözler görüşmeden çıkacak sonuçta
20:29 Galatasaray, Altay deplasmanında galibiyet hedefliyor! Canlı anlatım
20:29 Chelsea'nin hocası Tuchel duyurdu! Dünyaca ünlü futbolcu takımdan ayrılıyor: Savaşamayacağız
19:58 Sürücüsü olmayan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi! Kazada yaralananlar var
19:38 Ülkemizde 24 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi
19:26 CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki toplayan 1915 olayları paylaşımı: Yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz
19:13 CHP'li milletvekili, Valinin talimatıyla Köy Enstitüsü'ne alınmadı: Kendimi terörist gibi hissediyorum
19:01 Trabzonspor'un şampiyonluk karşılaşmasının bilet fiyatı taraftarı sinirlendirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 21:02:28. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement