Bakan Çavuşoğlu: "İsrail'le atılacak herhangi bir adım Filistin davası pahasına olmaz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " İsrail'le ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki pozisyonumuz her zaman nettir. En net olan ülkeyiz en başından beri. Son 4-5 yılda yaşanılanları da gördünüz. Bu ilişkilerin biraz daha normalleşmesi belki iki devletli çözüm konusunda Türkiye'nin rolünü daha da artırır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail'e gerçekleştirilecek muhtemel ziyaretin hazırlıklarının özel temsilciler tarafından yapılacağını belirterek, "Büyükelçilikler zaten açık, maslahatgüzarlar var. Ziyaret için illa bir büyükelçinin atanması şart değil. Ziyaretler ilişkileri belirli bir noktaya getirmek için yapılır. Biz şunu her zaman söylüyoruz. İsrail'le ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki pozisyonumuz her zaman nettir. En net olan ülkeyiz en başından beri. Son 4-5 yılda yaşanılanları da gördünüz. Bu ilişkilerin biraz daha normalleşmesi belki iki devletli çözüm konusunda Türkiye'nin rolünü daha da artırır. Ama iki devletli çözüm dahil temel prensiplerimizden, pozisyonumuzdan vazgeçmeyiz" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti konusunda henüz tarih önerisinde bulunulmadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, AGİT Toplantıları için ise, "Onun da tarihleri belli değil. Biz taraf değiliz sadece ev sahipliği yapacağız. Yer gelip baktılar, nerelerde kalınır, bizden beklentilerini söylediler. Biz de o beklentiler için olumlu cevaplar verdik. Gerek lojistik bakımdan gerek ise gelecek gidecek insanların bir problemle karşılaşmaması bakımından. Bunlardan bazıları Donbass bölgesindeki ayrılıkçı dediğimiz gruplar. Sonuçta biz ev sahibi olarak üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendileri ne zaman gelmek isterlerse biz hazırız" dedi.

Afganistan ziyaretinin tarihinin, Taliban ile ortak şirket arasındaki varılacak nihai anlaşmaya bağlı olduğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, "Belki o anlaşmaların bakanlar nezdinde imzalanması gerekir. Bu marjda bize katılmak isteyen arkadaşları da davet etmeyi düşünüyoruz. Prensip anlaşmaları var fakat hangi havaalanları? 4 tane havalimanı olacak. Detayları var onlar görüşülüyor. Mutabakat sağlanırsa anlaşmanın imzalanması için gideriz" açıklamasında bulundu. - ANKARA