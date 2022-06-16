Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya'da - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya'da

16.06.2022 18:37

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Kuzey Makedonya'ya geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya'da

ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Kuzey Makedonya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı Sırbistan'daki resmi temaslarının ardından II. Prespa Diyalog Forumu'na katılmak üzere Kuzey Makedonya'ya geldi. Kuzey Makedonya'da Türk toplumu mensupları ile bir araya gelen Çavuşoğlu, çocuklar tarafından bayraklarla karşılanırken, bir öğrenci ise şiir okudu.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Prespa Diyalog Forumu'na katılmak, vatandaşlarımız ve soydaşlarımızla buluşmak üzere Balkanlar'daki ikinci durağımız Kuzey Makedonya'dayız. Kuzey Makedonya'nın kültürel ve ekonomik zenginliğine önemli katkılarda bulunan Türk Toplumu'nun temsilcileriyle, Evlad-ı Fatihanla bir araya geldik. Ülkelerimiz arasında dostluk köprüsü olan soydaşlarımızın her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya'da

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Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Kuzey Makedonya'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Kuzey Makedonya'da Kuzey Makedonya'da 'Prespa Diyalog Forumu' başladı Kuzey Makedonya'da 'Prespa Diyalog Forumu' başladı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya'da - Son Dakika

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