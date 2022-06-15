Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top... - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top...

15.06.2022 19:28

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top onların tarafında.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top onların tarafında. Onlardan da yazılı şekilde cevap beklediğimizi hatırlatmak isteriz."

- "(Tahıl Krizi) 4'lü bir toplantı olursa, kurulacak mekanizmanın denetimi dahil tüm konuları burada detaylı şekilde ele alınacak. Burada Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna da olacak. Herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar, güvenli bölgeler. Rusya'dan da olumlu cevap gelirse 4'lü toplantıyı İstanbul'da gerçekleştireceğiz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top...

YORUMLAR
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Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve... Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top...
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top... - Son Dakika
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