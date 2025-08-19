Dışişleri Bakanı Fidan'dan İki Telefon Görüşmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla Alaska'da ve Washington gerçekleştirilen toplantıların sonuçları değerlendirildi. Ayrıca, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler ele alındı.