Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas ile Görüşme Gerçekleştirdi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosu'nun üyeleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosu'nun üyeleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını diledi.
Bakan Fidan ayrıca, Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılması başta olmak üzere, Türkiye'nin Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti.
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