Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile basına kapalı görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile basına kapalı görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile basına kapalı görüştü
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: DHA
Dışişleri BakanlığıHakan FidanÜnal ÜstelPolitikaKıbrısDünyaSon Dakika

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