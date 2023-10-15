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Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan Filistin diplomasisi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan Filistin diplomasisi

Son Güncelleme: 15.10.2023 20:25

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. İki bakanın kritik görüşmesinde Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin- İsrail çatışması ele alındı.

ANA GÜNDEM MADDESİ FİLİSTİN

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

GÖRÜŞME TALEBİ ABD TARAFINDAN GELDİ

Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştı. NATO genişlemesi hususunun da ele alındığı görüşme talebinin ABD tarafından geldiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan Filistin diplomasisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan Filistin diplomasisi - Son Dakika
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