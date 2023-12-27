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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği süreci, F-16 satışı ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. Ayrıca, Kıbrıs konusu da gündeme geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
27.12.2023 - 17:02,
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşme, ABD'nin talebi üzerine gerçekleşti. Görüşmede Bakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda dün alınan karara atıfta bulunarak, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti. Fidan, F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD yönetimi ve ABD Kongresi'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini söyledi. Görüşmede ayrıca, Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı. Öte yandan görüşmede, Kıbrıs konusu da gündeme geldi.

Kaynak: DHA
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