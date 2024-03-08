Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşme başlattı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşme başlattı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkanlık ettiği heyetlerarası görüşmeye başladı. Görüşme öncesinde Fidan, Gazze'deki duruma dikkat çekerek ateşkesin temini ve insani yardımın sağlanması için çalışma gerektiğini belirtti. Toplantının gündeminde Ukrayna ve Karadeniz güvenliği gibi bölgesel konular da yer alacak.

08.03.2024 20:43
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde başkent Washington D.C.'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkanlık ettiği heyetlerarası görüşme başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD temaslarını sürdürüyor. Fidan'ın bugün başkent Washington D.C.'de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte başkanlık ettiği görüşme başladı.

Görüşme öncesinde açıklama yapan Fidan, "Bugün burada Cumhurbaşkanımız ve Başkan Biden tarafından 2021 yılında kurulması kararlaştırılan Stratejik Mekanizma Toplantısı'nın yedincisini gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Dün heyetlerimiz aralarında güvenlik, bölgesel iş birliği, bölgesel konular, ticaret, enerji gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan konularda görüşmelerde bulundu. Bu görüşme, son birkaç ay içinde Tony ile gerçekleştirdiğimiz 3'üncü görüşmedir. Zira, jeopolitik ve bölgesel gelişmeler yakın iş birliği ve birlikte çalışmamızı gerekli kılıyor" dedi.

" Gazze'de ateşkesin temini için birlikte ciddi şekilde çalışmamız gerekiyor"

Fidan, Gazze'deki vahim duruma acilen değinilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı. Gazze'deki insanlar acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, Gazze'de ateşkesin temini ve kesintisiz insani yardımın sağlanması için birlikte ciddi şekilde çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Toplantının gündeminde Ukrayna ve Karadeniz güvenliği gibi birçok bölgesel konunun yer aldığını söyleyen Fidan, "Özellikle yeni ülkelerin üyelik süreçlerinin başarıyla neticelendirilmesi dahil, NATO konularını da ele alacağız. Bugün görüşeceğimiz birçok önemli başlık bulunuyor. Burada heyetimle bulunmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha dile getirmek istiyorum. Dışişleri Bakanı Blinken ve ekibine bana ve heyetime gösterdikleri misafirperverlik için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a teşekkür etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Antony Blinken, Karadeniz, Türkiye, Ukrayna, Gazze, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşme başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşme başlattı - Son Dakika
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