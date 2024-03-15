Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kütahya'da yapılan hizmetleri devam ettirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kütahya'da düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kütahya'nın gelecek vizyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapılan hizmetleri devam ettireceklerini ve onları tamamlayacaklarını belirtti. Uraloğlu, bölünmüş yollarla Kütahya'yı komşu illere bağladıklarını ve devam eden otoyol projesini optimize ederek şehir için en yararlı hale getireceklerini söyledi. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgelerini birbirine bağlayacaklarını ve Abide-Simav yolu projesini tamamlayacaklarını ifade etti. Uraloğlu, Kütahya'ya yapılan hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.